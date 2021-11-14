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    Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев вышел из студии телеканала «Матч Премьер» во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он снял оборудование и покинул коллег.

    Это случилось после критики Ловчева игры сборной России в Сплите.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
    • Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
    • Россия ни разу не побеждала Хорватию.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Meta

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии58
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      Рейтинг: +39

      hoper 7 минут назад

      Так самое обидное то, что никто не хочет сказать , что ну нет у нас сейчас игроков хорошего уровня.почему -то все думают .что придёт какой-то тренер Мессия и сделает из говна конфетку.да не сделает и не придёт.систему менять надо.Всю полностью.Как говорится до основанья , а затем.Прежде всего убрать бешеные зарплаты футболистов

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      Рейтинг: +1569

      roman230582 > hoper 27 секунд назад

      Черчесов вроде так и говорил, что у нас игроков высокого уровня нет, но на него гнать сразу начали

      0
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      Рейтинг: +5241

      GoldPlayFIFARus9 8 минут назад

      Ну тут я полностью на стороне Ловчева. Что за ти говорит что нормальный матч, когда по ударам 20-2? Откуда у нас нормальный футбол?Россия вместо борьбы с Францией за ТОП-5 ещё несколько лет назад, уже в ТОП-10 сейчас входить не будет, с шотландцами будем биться за 12-е место. ПОЗОР

      2
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      Рейтинг: +645

      Алекс636363 8 минут назад

      да все правильно сказал ловчев. мне есть с чем сравнить, видел победы восьмидесятых в еврокубках. молодец ловчев, хоть и псих - сборная россии сейчас не футбол показывает, а говно. и клубы тоже. можете меня обсирать сколько хотите, но от этого говно в конфету не превратится. а эти мудаки с матч недотв еще говорят - нормально. на лопату и работать, блин, и будет вам нормально, дармоеды хреновы. и можете говорить все что угодно, но тогда смотреть на игру спартака в двойную стеночку было заглядение, феерило тбилисское динамо своей техникой, арарат давал прикурить любому на своем поле, минское динамо образца 82-83 года влюбило в себя весь СССР. а сейчас? смени футболки и логотипы, побрей игроков - и одну команду от другой не отличишь. все одинаково - каждый второй пас сопернику, игроки - дерево. краснодар пытается что-то, но качество игры - почти на уровне плинтуса. поставь зенит и краснодар против киева, спартака и тбилиси восьмидесятых- крупный счет был бы в пользу восьмидесятых. уровень зенита, точнее, надира - где-то шестое место чемпионата СССР, а остальные 14-18 места и первая лига

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      Рейтинг: +710

      mama1991 22 минуты назад

      Ловчев глупый старик, емупро ивана, он про болвана... Вроде бы футбольный человек, но нести такую ахинею и не понимать ситуацию в конкретном случае... Это печаль... Все чушь рассказывает про ссср и спартак раньше, и д и о т...

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      Рейтинг: +1569

      roman230582 > mama1991 16 минут назад

      Зовут для стеба наверно на ТВ, другой причины не вижу. КАк специалист, мне кажется 100% ноль

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      Рейтинг: +63

      Phaust > roman230582 13 минут назад

      А мне кажется человек так воспитан, побеждать, не за деньги, не за бонусы, а за страну. И то что его так бомбит меня не удивляет

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      Рейтинг: +39

      hoper > mama1991 4 минуты назад

      а про какого Ивана?Сборная -то говно.И говорить нормально в таком случае и есть непрофессионализм в высшей степени

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      Рейтинг: +1569

      roman230582 > Phaust 4 минуты назад

      Бомбит понятно по чему. Я не только про сегодняшний случай говорю, он постоянно пытается рот другим заткнуть, типа я специалист, я играл за сборную СС, а вы тут насрано. Его вроде подъ...вают , а он дальше продолжает. Короче зовут для смеха скорее всего, как и Бубнова раньше. Мне его мнение не очень интересно и то как он говорит, ну если вам нравится он как комментатор или гость в студии, ваше дело

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      Рейтинг: +8387

      САДЫЧОК 24 минуты назад

      Пусть валит флюгер !

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      Рейтинг: +2770

      lordmrv 25 минут назад

      Парни, писец. Я также расстроен как и вы, но.... Что этот куев критикун сам то добился? Али минифутбольный Спартак к лаврам привел? Сам как тренер все просрал.

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      Рейтинг: +1569

      roman230582 > lordmrv 22 минуты назад

      Согласен. Ведет себя как вице чемпион мира, как минимум. Я играл! А вы говно. У него такое же отношение и ко всем нам , я уверен. Нах С ТВ этого писклю

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      Рейтинг: +3726

      Дедуктор 32 минуты назад

      Я бы игрочишек не критиковал особо. Нормальные у нас игрочишки. Другое дело, что у руля - конкретный гламурный дурак. Тупой пустобрех. Семь матчей отборочного цикла! И ни в одном матче не просматривалась сколь либо вменяемая тактика. Даже у футбольных карликов выигрывали исключительно на везении и вследствие дурацких ошибок карликов, когда карлики играли сами против себя.
      Не было еще столь слабой и настолько тактически примитивной и неорганизованной сборной. Это = исключительно плохая работа тренерской бригады.

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      Рейтинг: +848

      Ивантеевец 39 минут назад

      В коем веке раз Ловчев прав. Ну не срежь Кудряшов мяч в свои ворота и что. Сейчас бы все бегали бы друг друга поздравляли? А с чем? Что за девяносто минут не смогли ни одной внятной атаки организовать? Что если бы не Сафонов еще бы к 60-й минуте уже бы мяча в три летели бы? Итог-то в конечном счете получился справедливый.

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      Рейтинг: +5574

      Из Твери Леха 39 минут назад

      Так и инфаркт ударит. Не ходи ты, Ловчев на матч-тв гулять) В матч тв гориллы, в матч-тв большие злые крокодилы))

      0
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      Рейтинг: +3791

      neim > Из Твери Леха 33 минуты назад

      А он не с Матч ТВ ушел, а с Матч Прнмьер.

      1
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      Рейтинг: +17430

      derrik2000 40 минут назад

      Есть ещё какие сомнения по - поводу "спасителя Валеры, который придёт и всех победит"???
      Тренер - гуано, игрочишки - гуано, ФУТБОЛА в стране НЕТ уже не один десяток лет.
      Импортозамещение и прорыв в действии!

      3
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      Рейтинг: +63

      Phaust > derrik2000 11 минут назад

      Импортозамещениев футболе было в 90х, сейчас не стоит сюда клеить политику

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