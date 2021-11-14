Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев вышел из студии телеканала «Матч Премьер» во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он снял оборудование и покинул коллег.

Это случилось после критики Ловчева игры сборной России в Сплите.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.

Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.

Россия ни разу не побеждала Хорватию.