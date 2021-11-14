Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Так самое обидное то, что никто не хочет сказать , что ну нет у нас сейчас игроков хорошего уровня.почему -то все думают .что придёт какой-то тренер Мессия и сделает из говна конфетку.да не сделает и не придёт.систему менять надо.Всю полностью.Как говорится до основанья , а затем.Прежде всего убрать бешеные зарплаты футболистов
Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев вышел из студии телеканала «Матч Премьер» во время отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России. Он снял оборудование и покинул коллег.
Это случилось после критики Ловчева игры сборной России в Сплите.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Сплите.
- Для выхода на ЧМ-2022 России достаточно ничьей.
- Россия ни разу не побеждала Хорватию.
Эмоции через край у всех, кто сейчас смотрит сборнуюЕвгений Серафимыч не выдержал и ушел из студии @matchpremier pic.twitter.com/EDuUWfO5pc— Матч ТВ (@MatchTV) November 14, 2021