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  • Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

12 января 2022, 07:15
20

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о видеозаписи с участием форварда «Рубина» Ивана Игнатьева. Игрока в состоянии опьянения выгоняли из ночного клуба.

«Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете. Об этом человеке, который позорит весь футбол. Когда он играл в «Краснодаре», то старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо, и он позорит наш футбол. Вы говорите: «Его кто-то снимает». Он там танцует, а его снимают.

Другой [Артем Дзюба] дрочит на камеру, его снимают там. Это позорище, их надо изгонять из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть.

Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!» – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

  • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • 23-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
  • В сезоне РПЛ у него 9 матчей.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин
Комментарии (20)
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vladimir-7
1641964314
Мораль: деньги развращают людей и футболистов, в частности.
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neveldomha
1641964899
Не знал, что Ловчев эстонец, причем махровый.
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Форвард 79
1641967664
Евгений Серафимович, просто в Ваши времена камер не было и поэтому ни кто не где на видео не засветился)
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серега кашин
1641971886
старого марозматика опять понесло
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Урия Гип
1641974998
Ловчев в 1976 Спартак в первую лигу отправил с товарищами. Вот это был позор
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Spirit_78
1641978459
Эти оба конечно дурачки (как и Ионов, Мамаев, Кокорин в своё время), но, простите, а как будет выглядеть это "изгнание" из футбола? Разве есть сейчас такие юридические инструменты?
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somn
1641981039
Когда Ловчев др#чил, смартфонов ещё не было.
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derrik2000
1641987212
Всё можно сделать гораздо проще и эффективнее. В контрактах каждого, кто работает в команде, прописать пункт о запрещении давать согласие и производить самому фото-видеосъёмку себя любимого, когда он и дома, в т. ч. в семейном кругу, и на работе, и фото-видеосъёмку ВСЕХ работников клуба в любой обстановке, и что право делать ЭТО имеет только пресс-служба клуба. У некоторых актёров кино Голливуда, как я читал, такие пункты в контрактах есть. Ничего: выполняют как миленькие.
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хряк СМ
1642000810
Ещенко забыл, жопой торговал, такой же дебилоид.
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Vitaga
1642002052
жаль Ловчев не смотрит заседания госдумы) там такие же только их намного больше и они намного хуже
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