Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о видеозаписи с участием форварда «Рубина» Ивана Игнатьева. Игрока в состоянии опьянения выгоняли из ночного клуба.

«Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете. Об этом человеке, который позорит весь футбол. Когда он играл в «Краснодаре», то старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо, и он позорит наш футбол. Вы говорите: «Его кто-то снимает». Он там танцует, а его снимают.

Другой [Артем Дзюба] дрочит на камеру, его снимают там. Это позорище, их надо изгонять из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть.

Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!» – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».