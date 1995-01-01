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    Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о видеозаписи с участием форварда «Рубина» Ивана Игнатьева. Игрока в состоянии опьянения выгоняли из ночного клуба.

    «Слова не подберу, здесь нельзя, понимаете. Об этом человеке, который позорит весь футбол. Когда он играл в «Краснодаре», то старался и забивал голы, потому что хотел выбить себе контракт. А теперь ему ничего не надо, и он позорит наш футбол. Вы говорите: «Его кто-то снимает». Он там танцует, а его снимают.

    Другой [Артем Дзюба] дрочит на камеру, его снимают там. Это позорище, их надо изгонять из футбола. Мне надо было раньше умереть, чтобы всего этого не видеть.

    Мы не нажирались никогда, в выходной день выпили – и на тренировку. А играли как?!» – сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • 23-летний игрок стоит 2 миллиона евро.
    • В сезоне РПЛ у него 9 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии16
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      Рейтинг: +1402

      Урия Гип 17 минут назад

      Ловчев в 1976 Спартак в первую лигу отправил с товарищами. Вот это был позор

      1
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      Рейтинг: +27921

      silver29 49 минут назад

      Нечего бросаться на Ловчева, по сути он прав. Позорят и что тут спорить ((((( Маразм у тех кто считает эти публичные действия нормой, а старость не возрастом определяется.

      2
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      Рейтинг: +4754

      TOMSON > silver29 47 минут назад

      А что собственно сделал Игнатьев? Напился во время отпуска? А Дзюба не стал платить бабло шантажистам?

      1
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      Рейтинг: +7017

      серега кашин 1 час назад

      старого марозматика опять понесло

      0
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      Рейтинг: +4754

      TOMSON 1 час назад

      Маразм у Ловчева крепчает. Особенно про не нажирались и уровень игры того поколения.

      1
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      Рейтинг: +929

      Форвард 79 2 часа назад

      Евгений Серафимович, просто в Ваши времена камер не было и поэтому ни кто не где на видео не засветился)

      6
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      Рейтинг: +73

      Дубина 2 часа назад

      Питерская газмясочка)))

      1
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      Рейтинг: +3887

      neveldomha 3 часа назад

      Не знал, что Ловчев эстонец, причем махровый.

      1
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      Рейтинг: +73

      Дубина 3 часа назад

      Гомосятину устроил газпром))))

      3
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      Рейтинг: +12210

      Barmaleushka > Дубина 3 часа назад

      В одном отдельном взятом "коллективе" из тарасофки )))

      7
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      ...
      Рейтинг: +3093

      Klaido > Barmaleushka 53 минуты назад

      все гомосеки собрались на баклан-арене в болотном крае

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23928

      vladimir-7 3 часа назад

      Мораль: деньги развращают людей и футболистов, в частности.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      чаппай > vladimir-7 2 часа назад

      Нищие занимаются тем же самым так-то

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Дубина 3 часа назад

      ХАХАХАХ))) Точно!!!!
      С газпрома смеются люди а для них все нормально!
      Там в раздевалке ваще не пойми что происходит)))

      5
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      Рейтинг: +18

      Borzini > Дубина 3 часа назад

      Иди со стринг Ещенко слизывый последний сриптаковский дух, питарки розовые

      8
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      Рейтинг: +3093

      Klaido > Borzini 52 минуты назад

      все 3,14дарки популяризуют гомосексуализм на болотах - на баклан-арене, еще и в нарушение федерального законодательства о запрете пропаганды гомосексуализма

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