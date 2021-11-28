Ловчев: «Градский был безумным фанатом «Спартака». Он обязательно звонил мне в день игры»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Певец болел за московский клуб.

«Во-первых, мы с Александром друзья. Во-вторых, он безумный болельщик «Спартака». В последнее время он нечасто ходил на эфиры из-за проблем со здоровьем. У него проблемы с ногами были и операция.

Александр с пяти лет болеет за «Спартак». Мы постоянно с ним обсуждали футбол. Он часто мне говорил: «Ты можешь в эфире сказать, что этот тренер не годится?», – я отвечал: «Ну Сань, ну как я могу?».

В день игры он обязательно мне звонил. Более того, он очень преданный болельщик. У нас с ним постоянно были разговоры о «Спартаке», и в конце он всегда добавлял: «Слушай, я понял, что ты ничего в футболе не понимаешь». Я ему отвечал: «А ты ничего в музыке не понимаешь», – и мы начинали смеяться.

Я футбольный человек, но в последнее время на дубль не ходил, и особо молодых не знаю. Александр все время думал, что я близок к спартаковским тренерам, и говорил: «Скажи им там, что в дубле есть такие ребята». Я поражался, откуда он это знает. А он, оказывается, видео смотрит и так далее.

Видел, что он попал в больницу. Знал, что у него здоровье не очень хорошее. Кстати, я часто звал его на футбол, но он отказывался из-за плохого зрения и других проблем с самочувствием. Но каждый божий футбольный день, когда играл «Спартак», мы с ним разговаривали по телефону.

Он был очень честным и принципиальным человеком. Мне с ним было очень почетно и интересно. Иногда мне даже звонили люди, связанные с «Голосом», и просили «поговорить с Александром Борисовичем». Я всегда отвечал, что это невозможно, он такими делами не занимается», – сказал Ловчев.

Соболезнования в связи со смертью Градского выразил и «Спартак».

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«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб