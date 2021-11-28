«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

«Спартак» отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Певец был фанатом клуба.

«Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.

Градский – один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский Холл».

Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», – написали москвичи.