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    «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

    «Спартак» отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Певец был фанатом клуба.

    «Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.

    Градский – один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский Холл».

    Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», – написали москвичи.

    • Градский умер ночью в больнице.
    • В сентябре он перенес коронавирус.
    • «Спартак» завтра, 29 ноября, сыграет против «Уфы».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9570

      playsh 26 минут назад

      Господи,как жаль,что уходят такие люди.Спартак,завтра с Уфой вы просто обязаны достойно почтить память великого музыканта.
      Царство небесное тебе,Саша.

      1
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      Рейтинг: +1308

      моэм 1 час назад

      Тогда Спартаку непременно надо выиграть .

      3
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      Рейтинг: +8576

      Alekxei Z. 1 час назад

      Печальное известие. Скорбим .

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