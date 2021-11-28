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  • «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

28 ноября 2021, 09:35
41

«Спартак» отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Певец был фанатом клуба.

«Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.

Градский – один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский Холл».

Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», – написали москвичи.

  • Градский умер ночью в больнице.
  • В сентябре он перенес коронавирус.
  • «Спартак» завтра, 29 ноября, сыграет против «Уфы».

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (41)
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моэм
1638083172
Тогда Спартаку непременно надо выиграть .
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Plyash
1638086490
Господи,как жаль,что уходят такие люди.Спартак,завтра с Уфой вы просто обязаны достойно почтить память великого музыканта. Царство небесное тебе,Саша.
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"supermax"
1638092185
в лице Градского бомжи кинулись оскорблять клуб, за который он болел и лицемерно выражать соболезнования...вы не просто моральные уроды...вы натуральные мрази...падаль не достойная своего клуба
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ilichkadr
1638092357
Жаль Градского, уникальный был человек, композитор, певец, музыкант и просто мужик. "Романс о влюбленных" фильм 1974 года просто взорвал любителей рока. Светлая ему память и соболезнования родным и близким Александра........
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JTherry
1638093506
выражаю свои соболезнования родным и близким Александра Градского, светлая память певцу и музыканту... в пятницу еще руководил командой в "Голосе", в тот же вечер госпитализирован с инсультом, безвременная кончина...
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Vitaga
1638094272
соболезную родным этого талантливого музыканта и композитора. основателя электронной музыки в СССР
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Sergh4
1638098840
Очень жаль! Прекрасный, сильный голос был...
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raritet
1638099559
Уникальный голос. Только он мог спеть партию петушка. Такого высокого голоса в России просто не было . А столько классных песен им было написано. Многие из них мы пели, в том числе , на стихи Роберта Бернса. В начале восьмидесятых он приехал к нам в Питер с концертами. Выходит на сцену с двенадцати струнной гитарой и пока настраивается баланс гитары и голоса , говорит: " Здесь один Ленинградский начальник сказал мне , что с концертом в Ленинград только через мой труп. И трупа не вижу и я вот здесь, с вами.." Мои глубочайшие соболезнования родным Александра, а близкие - это все мы , любящие его прекрасные песни и помнящие об этом прекрасном человеке!
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владимир миронов
1638100366
Уходят короли эстрады, кто останется? Царствие небесное великому и непревзойденному певцу.
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Plyash
1638102733
Градский по регистрам,по октавам,по диапазонам(я не специалист,читал когда-то),сравнивался с Робертом Плантом из Led Zeppelin.Таких голосов в мире раз,два и обчёлся.Авторская пластинка "Как прекрасен мир" 1972 года от песни"Жил был я" мурашки по телу.Далее Саша повторить её лучше не смог.Вечная память тебе,друг.
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