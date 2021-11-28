«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью певца Градского. Он болел за клуб

Господи,как жаль,что уходят такие люди.Спартак,завтра с Уфой вы просто обязаны достойно почтить память великого музыканта.
Царство небесное тебе,Саша.
«Спартак» отреагировал на новость о смерти народного артиста России Александра Градского. Певец был фанатом клуба.
«Известному певцу, автору песен и композитору было 72 года.
Градский – один из основоположников русского рока, автор музыки к десяткам художественных, документальных и мультипликационных фильмов. В последние годы выступал наставником в телевизионном шоу «Голос», руководил театром «Градский Холл».
Александр Борисович был преданным болельщиком «Спартака». Выражаем соболезнования его родным и близким», – написали москвичи.
- Градский умер ночью в больнице.
- В сентябре он перенес коронавирус.
- «Спартак» завтра, 29 ноября, сыграет против «Уфы».