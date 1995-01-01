Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

кто нибудь этому стараму маразматику рот заткнет
Бывший спартаковец Евгений Ловчев раскритиковал двух защитников команды. По его мнению, они не соответствуют уровню РПЛ.
«Общий класс футболистов понизился.
Смотрю за Николаем Рассказовым и Павлом Масловым – eлки-палки. Они не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья», – считает Ловчев.
- Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
- Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
- В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.
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