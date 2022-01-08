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  • Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

8 января 2022, 16:32
11

Бывший спартаковец Евгений Ловчев раскритиковал двух защитников команды. По его мнению, они не соответствуют уровню РПЛ.

«Общий класс футболистов понизился.

Смотрю за Николаем Рассказовым и Павлом Масловым – eлки-палки. Они не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья», – считает Ловчев.

  • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
  • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
  • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай Маслов Павел Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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серега кашин
1641649146
кто нибудь этому стараму маразматику рот заткнет
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Garrincha58
1641649896
Ловчев прав раньше таких игроков вообще бы не было в команде мастеров играли бы где нибудь в классе Б
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alefreddy
1641654499
да они уже немолодые а столько ошибок допускают которые влияют на результат
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JTherry
1641655115
"Рассказов и Маслов... не должны играть в высшей лиге..." ...эти "подмастерья" в качестве аргумента фото с Федуном показывают...) ФНЛ - их удел, максимум...
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САДЫЧОК
1641661144
Ловчев лох ! Маслов очень хороший защитник , с отличными показателями ТТД!
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моэм
1641662686
Если посмотреть со стороны , то они вполне соответствуют как тому месту , где находится спартак , так и уровню большинства игроков основы ...просто все их действия рассматривают под микроскопом , а в случае гола как то не замечают обреза в средине поля , а все ошибки обороны списывают на Рассказова ,...а к косякам Жиго или Айртона относятся ..типа "ну бывает" , а Колю за это же готовы распять на кресте ...что ж мы и здесь жопу лижем иностранцам . а своих долбаем ?
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NewLife
1641672254
Как говорил тов. Сталин: у меня нет для вас других писателей.
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житель СПб
1641726483
Жестко - но совершенно точно. Пока подмастерья не будут выводиться из состава команд мастеров - толку не будет.
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Artemka444
1641732130
тогда как молодые будут у нас появляться,если не давать им играть!!!!
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