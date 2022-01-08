Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Бывший спартаковец Евгений Ловчев раскритиковал двух защитников команды. По его мнению, они не соответствуют уровню РПЛ.

«Общий класс футболистов понизился.

Смотрю за Николаем Рассказовым и Павлом Масловым – eлки-палки. Они не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья», – считает Ловчев.

Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.

Он бронзовый призер Олимпиады-1972.

В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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