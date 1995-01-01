Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

    Бывший спартаковец Евгений Ловчев раскритиковал двух защитников команды. По его мнению, они не соответствуют уровню РПЛ.

    «Общий класс футболистов понизился.

    Смотрю за Николаем Рассказовым и Павлом Масловым – eлки-палки. Они не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья», – считает Ловчев.

    • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
    • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

    Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

    Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

    Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6965

      серега кашин 10 минут назад

      кто нибудь этому стараму маразматику рот заткнет

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92788
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68436
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru