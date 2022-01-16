Ловчев: «В великом «Спартаке» правит бал какая-то бабенка. Безобразие, стыдно»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Спартаке». Он намекнул на супругу владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову.

– Последнее, что вас возмутило?

– Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.

Федун купил «Спартак» в 2004 году.

При нем команда взяла 1 официальный трофей.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Ловчев: «Дзюба, Иван Игнатьев – это позорище, их надо изгонять из футбола. Один дрочит на камеру, другой танцует»