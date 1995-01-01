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    Ловчев: «В великом «Спартаке» правит бал какая-то бабенка. Безобразие, стыдно»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Спартаке». Он намекнул на супругу владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову.

    – Последнее, что вас возмутило?

    – Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.

    • Федун купил «Спартак» в 2004 году.
    • При нем команда взяла 1 официальный трофей.
    • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

    Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии3
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      Рейтинг: +12357

      NewLife только что

      Когда ветерны, они же легенды, Спартака и сборной открывают рот, становится стыдно за них.

      0
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      Рейтинг: +117

      Стэнли 30 секунд назад

      Насчёт бабёнки правильно сказал. Но "великий" пищевик - это перебор!

      0
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      Рейтинг: +19957

      JTherry 12 минут назад

      Ловчеву больше коньяк на праздники не дарить...) на "святое" покусился - бабенку "бабенкой" обозвал... безобразие!!!

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