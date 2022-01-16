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  • Ловчев: «В великом «Спартаке» правит бал какая-то бабенка. Безобразие, стыдно»

Ловчев: «В великом «Спартаке» правит бал какая-то бабенка. Безобразие, стыдно»

16 января 2022, 12:13
46

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации в «Спартаке». Он намекнул на супругу владельца клуба Леонида Федуна Зарему Салихову.

– Последнее, что вас возмутило?

– Происходящее в «Спартаке». Складывается впечатление, что руководство пустило все на самотек. Николай Петрович Старостин иногда женщин бабенками называл. Так вот сейчас в «Спартаке» какая-то бабенка внезапно стала править бал... Безобразие! Стыдно за великий клуб! «Спартак» может приглашать новых игроков, тренеров, менеджеров, еще кого-то, но глобально при нынешнем подходе ничего не изменится.

  • Федун купил «Спартак» в 2004 году.
  • При нем команда взяла 1 официальный трофей.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (46)
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Стэнли
1642326421
Насчёт бабёнки правильно сказал. Но "великий" пищевик - это перебор!
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NewLife
1642326451
Когда ветерны, они же легенды, Спартака и сборной открывают рот, становится стыдно за них.
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Vitaga
1642328494
Федун купил «Спартак» в 2004 году...... про Зарему тот же Ловчев услышал от силы 2-3 года назад и вдруг ударился в истерику - всё пропало... рулит бабенка... где ты был 17 лет? блин
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mihail200606
1642328619
Эти все бредят величием своим.. Фантомные ощущения..
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вальтер79
1642330764
великий клуб смешно просто в чем величина свинарника в купленых в 90 е года чемпионствах в европе лажают каждый раз нечего там не выиграв великие наверное потому что нечего не выигрывали 17 лет)))))))
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Ганнибал Лектор
1642331302
Проблема мясных в их амбициях. Иногда для того, чтобы идти вперед, надо сделать шаг назад - для разбега. Спартак же как рак - постоянно пятится только назад, требуя от тренера движения вперед. В результате - возня какая-то
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Sancho010365
1642331304
Смотрел полностью интервью Ловчева , могу не согласиться с ним на 1% как и с Романом Широковым. Классные футболисты, разбираются в ситуации РПЛ, правильно всё говорят, но к сожалению никто к этому не прислушается. Да правильно их можно и не понять, но у них накипело, это их профессия по жизни, поэтому переживают и рубят правду с переходом на понятную лексику.
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хряк СМ
1642332078
Капиталист купил игрушку бабенке, поздно хайло раскрывать , нет СССР. Буржуям можно всё!
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моэм
1642332899
Вот козёл !...взял и обидел красивую женщину....дать бы ему по репе !...а мужик , который обвиняет в проблемах женщину , да ещё и красавицу вообще чмо ...без них мы просто самцы и только с женщиной , особенно нашей , мы мужчины и можем стать даже героями ... а СПАРТАК ВЕЛИКИЙ ???....ЦСКА и Зенит взявшие еврокубки и суперкубок УЕФА великими себя не считают ...тогда с какого переляху спартак великий ???
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ivany4
1642335818
Обсуждать словесный понос Ловчева - себя не уважать. Самое последнее дело - выставлять виноватой женщину в мужских делах. Прежде чем на кого-то наезжать в делах Спартака, ему бы напрячь ум, и вспомнить все его тяжбы со Спартаком. А ларчик просто открывается - обычная обида. Видишь ли не "советуется и не нянькается" Федун с ветеранами Спартака.
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