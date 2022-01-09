Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, сколько денег сейчас тратится на «Спартак». Клубом владеет Леонид Федун.

«Как председатель спортивного общества «Спартак» я встречался с Петром Авеном, который когда-то хотел выкупить клуб. Мы долго разговаривали. У Авена нет мыслей выкупить «Спартак».

Он сказал, что «Спартак» – это убыточное предприятие, на которое ежегодно выбрасывается 70 миллионов долларов. Это большие деньги.

Мне жалко, горько и стыдно от происходящего сейчас в «Спартаке», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Федун купил «Спартак» в 2004 году.

При нем команда взяла 1 официальный трофей.

Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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