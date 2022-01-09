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  • Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

Ловчев: «Спартак» – убыточное предприятие. Ежегодно на клуб выбрасывается 70 миллионов»

9 января 2022, 01:30
22

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев рассказал, сколько денег сейчас тратится на «Спартак». Клубом владеет Леонид Федун.

«Как председатель спортивного общества «Спартак» я встречался с Петром Авеном, который когда-то хотел выкупить клуб. Мы долго разговаривали. У Авена нет мыслей выкупить «Спартак».

Он сказал, что «Спартак» – это убыточное предприятие, на которое ежегодно выбрасывается 70 миллионов долларов. Это большие деньги.

Мне жалко, горько и стыдно от происходящего сейчас в «Спартаке», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Федун купил «Спартак» в 2004 году.
  • При нем команда взяла 1 официальный трофей.
  • Сейчас «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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serglider
1641692370
Поправочка! Не выбрасывает, а распиливает)))
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vladimir-7
1641707567
Ловчев, прежде чем писать о затратах на клуб, ты бы их согласовал с цифрами, заявленными Федуном.
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моэм
1641708679
От факта , что Ловчев , с годами " возомнил себя выдающимся " экономистом - финансистом" некоторым стало смешно , есть и те кто животики надорвал от смеха ...особенно от того что он КОГДА ТО в разговоре УСЛЫШАЛ от знакомого еврея про 70 лямов....с Ловчевым всё более стареющим умом и так нескучно , но анекдоты лучше рассказывает всё таки Маменко.
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NewLife
1641718730
В нашей административно-командной экономике по другому и быть не может. Газпром за телеправа платит клубам мало, оправдывая это тем, что иначе все трансляции были бы платными и дорогими. На самом деле смысл в другом - чтобы у нас небыло самостоятельныз финансово независимых клубов, которые бы быстро выкинули эту камарилью из РФС. Поинтересуйтесь, сколько английские клубы получают за продажу телеправ))
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Красногорск_Фан
1641724776
А земля на которой стадион и понастроенные дома вокруг нее. В самом дорогом городе Европы это тоже в убыток ? А васька слушает да ест (с)..опять же стадион можно сдавать под концерты киркорова
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aaaaahhhh
1641725173
Ладно если бы сам выкидывал, а то даже не в структуре клуба а знает всю экономику, и сколько выкидывается и сколько вкладывается... Даже поразительно.
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житель СПб
1641725747
Что же... Это сказал спартаковец. Спорить не приходится.
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portero
1641741362
выбрасывание 70 лямов это воровство???? или ненужные должности в клубе....
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paracetamol
1641742419
Ловчев возглавил антиспам? Наверно 5 тыщ на Новый год не выдали?
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Hektor 84
1641757196
Ловчева наверно жаба душит что ему лям к новому году не отломили? Вот когда он говорит про игру Спартака, сборной и тд я его поддерживаю. Говорит правильные вещи. Но тут начинает дурь гнать про конверты и коньяк, стыдно ему, деньги выбрасываются и сколько. Федун выбрасывает свои деньги, а не твои или бюджетные. Выкупи клуб и выбрасывай свои. Кто тебе не дает? Можешь тогда еще и тренировать Спартак! Кстати куда делся мини футбольный Спартак?
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