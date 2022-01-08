Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев пожаловался на подарок от «Спартака» на Новый год. Ветеран недоволен, что клуб ограничился 5 тысячами рублей.

«От «Спартака» на Новый год пришел конвертик и бутылка коньяка. В конвертике было 5000 рублей. Мне стыдно за «Спартак» и больно за ветеранов», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.

Он бронзовый призер Олимпиады-1972.

В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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