Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

8 января 2022, 23:37
24

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев пожаловался на подарок от «Спартака» на Новый год. Ветеран недоволен, что клуб ограничился 5 тысячами рублей.

«От «Спартака» на Новый год пришел конвертик и бутылка коньяка. В конвертике было 5000 рублей. Мне стыдно за «Спартак» и больно за ветеранов», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

  • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
  • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
  • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

Ловчев: «Рассказов и Маслов не должны играть в высшей лиге. Они подмастерья»

Ловчев – о сборной России: «Вопрос не в тренерах. Из ничего не сделать конфетку»

Ловчев: «Ужасаюсь, смотря наш футбол. Игроки необученные, они никакие»

Ловчев покинул студию канала «Матч Премьер» после критики игры сборной России в матче с Хорватией

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Project Бабангида
1641675354
ну так отслюнявь ещё пятихаточку , в чём проблема Жень? скажи матч тв задонатил. и пусть тогда Федун с Лукойлом горят от стыда
Ответить
Vitaga
1641684074
а что ты хотел? это только руководству нынешнему бонусы с НГ в несколько лямов можно. а так ладно не пузырь водки или полторашку пивка не дали. с них бы запросто сталось - наверное это намек - какие ветераны - такие и подарки. сидите годами молча утираетесь. а клуб тонет и тонет. а вы вон на пятерку только обиделись. были бы настоящими мужиками давно бы царю в ноги кинулись- спаси мол от бестолкового и лукавого федунишки... глядишь и вам бы как Зениту назначили бы спонсора типа Роснефти
Ответить
Боцман59rus
1641696877
_ поражает не размер " подарка" , а то, что додумались в принципе подарить деньги. Собрали бы ветеранов, бухнули бы, дали возможность высказаться, излить душу, почуствовать себя значимыми.... но менеджмент Федуна как обычно, ни в 3,14 зду, ни в красную армию, как и он сам>))
Ответить
Hektor 84
1641699379
А государство сколько подарило?
Ответить
Niko
1641703447
Дареному коню в зубы не смотрят. Стыдно ему... как будто ветеран войны прям. Уверен большинство клубов и открытки не шлёт ветеранам. Хватает ведь совести ещё такое сказать. Клуб частный, человек из своего кармана одаривает... на месте фердуна вообще бы исключил его из списка рассылаемых предложений
Ответить
Из Твери Леха
1641707019
ну дак и запил бы это горе присланной бормотухой))
Ответить
моэм
1641708914
Воспитанный человек обычно ограничивается словами благодарности ... как выяснилось , к Ловчеву это не относится точно .
Ответить
Игорь Тютюкин
1641709882
Дарёному коньяку в звёзды не смотрят.
Ответить
zigbert
1641731361
Тебя бы расцеловали Евгений, если бы отдал этот подарок людям с низким доходом.
Ответить
Ганнибал Лектор
1642331508
Многие крупные промышленные предприятия страны вообще на помнят о своих ветеранах! И действующим сотрудникам этих предприятий про 5 тыщ и бутылку коньяка на Новый год только мечтать... Зажрались вы, Евгений Серафимыч)
Ответить
Главные новости
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
2
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
9
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
Все новости
Все новости
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
4
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
Вчера, 15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
Вчера, 14:37
15
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
Вчера, 14:30
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+