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    Ловчев: «Спартак» подарил ветеранам на Новый год по 5000 рублей. Мне стыдно за клуб»

    Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев пожаловался на подарок от «Спартака» на Новый год. Ветеран недоволен, что клуб ограничился 5 тысячами рублей.

    «От «Спартака» на Новый год пришел конвертик и бутылка коньяка. В конвертике было 5000 рублей. Мне стыдно за «Спартак» и больно за ветеранов», – сказал Ловчев на ютуб-канале «Футбольный Биги».

    • Ловчев в 1969-1977 годах провел 52 матча за сборную СССР.
    • Он бронзовый призер Олимпиады-1972.
    • В 1972 году Ловчева признали лучшим футболистом СССР.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2022 23:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12154

      Barmaleushka 30 минут назад

      Да всем за эту клоаку стыдно .

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      Рейтинг: +38455

      Project Бабангида 33 минуты назад

      ну так отслюнявь ещё пятихаточку , в чём проблема Жень? скажи матч тв задонатил. и пусть тогда Федун с Лукойлом горят от стыда

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