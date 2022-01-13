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  • Каттани: «В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг»

Каттани: «В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг»

13 января 2022, 23:39
4

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани порассуждал о проблемах клубов РПЛ на международном трансферном рынке.

– Какие рынки наиболее актуальны для России и почему?

– Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Но озвучивать его будет контрпродуктивно. Если я назову какую-то страну – к примеру, Грецию, – на следующий день все футболисты оттуда будут стоить для «Спартака» больше. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос.

Но есть базовый принцип, который один из игроков «Спартака» опроверг. Если мы берем игрока из очень конкурентного чемпионата, то у него могут возникнуть проблемы на уровне мотивации.

У нас в команде есть фантастический игрок – Мозес. Он пришел из чемпионата Англии, всегда показывал высокое качество. Это исключение, которое подтверждает правило.

В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг, потому что в такой команде будут проблемы с мотивацией. Нужно подобрать подходящее сочетание опыта, полученного в чемпионатах топ-уровня, а также игроков, которые приедут с огромной мотивацией.

Вероятно, у них не окажется изысканной техники, и над этим нужно будет работать, но им будет что доказывать.

  • «Спартак» назначил Каттани 21 декабря.
  • До московского клуба он 5 лет возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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acor94
1642109321
Пока что Каттани говорит здравые вещи. Посмотрим на его работу весной.
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Форвард 79
1642109638
В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг. Ага, вник уже! Тото! У нас не как в Европе. По сложнее будет))
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portero
1642110948
Ну чтож удачи!!! Надо чтоб наши клубы начали выступать в ЕК хорошо, тогда и привезти игроков будет легче. А сейчас конечно печалька...
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zigbert
1642167149
Будем надеяться что у тебя Лука в Спартаке все получится.
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