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    Каттани: «В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани порассуждал о проблемах клубов РПЛ на международном трансферном рынке.

    – Какие рынки наиболее актуальны для России и почему?

    – Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос. Но озвучивать его будет контрпродуктивно. Если я назову какую-то страну – к примеру, Грецию, – на следующий день все футболисты оттуда будут стоить для «Спартака» больше. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос.

    Но есть базовый принцип, который один из игроков «Спартака» опроверг. Если мы берем игрока из очень конкурентного чемпионата, то у него могут возникнуть проблемы на уровне мотивации.

    У нас в команде есть фантастический игрок – Мозес. Он пришел из чемпионата Англии, всегда показывал высокое качество. Это исключение, которое подтверждает правило.

    В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг, потому что в такой команде будут проблемы с мотивацией. Нужно подобрать подходящее сочетание опыта, полученного в чемпионатах топ-уровня, а также игроков, которые приедут с огромной мотивацией.

    Вероятно, у них не окажется изысканной техники, и над этим нужно будет работать, но им будет что доказывать.

    • «Спартак» назначил Каттани 21 декабря.
    • До московского клуба он 5 лет возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

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    Источник: Sports.ru

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    13.01.2022 23:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +971

      Форвард 79 9 минут назад

      В России очень сложно сформировать команду из футболистов из топ-лиг.
      Ага, вник уже! Тото!
      У нас не как в Европе. По сложнее будет))

      0
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      Рейтинг: +2260

      acor94 15 минут назад

      Пока что Каттани говорит здравые вещи. Посмотрим на его работу весной.

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