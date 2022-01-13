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  • Каттани – о «Спартаке»: «У меня нет права на ошибку. Давление, будто несу мешки с цементом»

Каттани – о «Спартаке»: «У меня нет права на ошибку. Давление, будто несу мешки с цементом»

13 января 2022, 17:22
10

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о давлении, которое оказывается на столичный клуб.

– Вы как бывший журналист уже прочувствовали, какое давление есть в «Спартаке»? По меркам России это очень большой клуб, а ваша фигура уже очень активно обсуждается.

– «Спартак» – это не просто большой клуб, это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление. Давление, которое есть здесь, действительно не оказывается ни на один другой клуб.

Я постараюсь действовать исходя из ситуации. Понятно, что если реагировать на все, что пишут и говорят, то мне не будет хватать рабочего дня. Я должен концентрироваться на других вопросах. На мой взгляд, важнее то, что я сделаю и что я намерен сделать.

Если говорить о давлении – как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать здесь. И у меня нет права на ошибку.

Скажу так: с Лукой или без Луки, но «Спартак» вернется в элиту российского футбола. Руководство очень хочет вернуть «Спартак» наверх. Я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на рынок.

Уверен, что «Спартак» вернется на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства.

  • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
  • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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Enter2006
1642084061
А ты знаешь что такое носить мешки с цементом весь день? Сначала попробуй, сказочник. Сравнивает он. Уже через неделю ты упадёшь на колени и будешь благодарить Бога о том, что работаешь в офисе.
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portero
1642084217
Решительность руководства видна при увольнении тоже, ну а мешки с цементом таскают за копейки, а ты в костюмчике миллионы перекладываешь...
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Fusballer
1642084698
Заколебали эти балаболы-миллионеры.
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Валерий2705
1642086214
Интуиция это очень хорошо, ещё у заремы попроси гороскоп составить, и будешь на интуиции, да по гороскопу поднимать сраптак на верх, то есть на 8 место!. Так годик, а потом неустойку в карман и домой, Лёня платит))
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Вомбат
1642086836
Кровью на экране Истекает спрут. А Лука Каттани Скачет, баламут.
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Форвард 79
1642087068
Скажу так: с Лукой или без Луки, но «Спартак» вернется в элиту российского футбола. С Лукой будет проще. Особенно если Лука это Модрич)
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Stavr007
1642103792
он хоть видел мешок цемента или только на картинке? :D
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