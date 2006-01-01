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    Каттани – о «Спартаке»: «У меня нет права на ошибку. Давление, будто несу мешки с цементом»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о давлении, которое оказывается на столичный клуб.

    – Вы как бывший журналист уже прочувствовали, какое давление есть в «Спартаке»? По меркам России это очень большой клуб, а ваша фигура уже очень активно обсуждается.

    – «Спартак» – это не просто большой клуб, это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление. Давление, которое есть здесь, действительно не оказывается ни на один другой клуб.

    Я постараюсь действовать исходя из ситуации. Понятно, что если реагировать на все, что пишут и говорят, то мне не будет хватать рабочего дня. Я должен концентрироваться на других вопросах. На мой взгляд, важнее то, что я сделаю и что я намерен сделать.

    Если говорить о давлении – как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать здесь. И у меня нет права на ошибку.

    Скажу так: с Лукой или без Луки, но «Спартак» вернется в элиту российского футбола. Руководство очень хочет вернуть «Спартак» наверх. Я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на рынок.

    Уверен, что «Спартак» вернется на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства.

    • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:22
    Комментарии8
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      Рейтинг: +960

      Форвард 79 6 минут назад

      Скажу так: с Лукой или без Луки, но «Спартак» вернется в элиту российского футбола.
      С Лукой будет проще. Особенно если Лука это Модрич)

      0
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      Рейтинг: +10896

      Вомбат 10 минут назад

      Кровью на экране
      Истекает спрут.
      А Лука Каттани
      Скачет, баламут.

      0
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      Рейтинг: +2652

      Валерий2705 21 минуту назад

      Интуиция это очень хорошо, ещё у заремы попроси гороскоп составить, и будешь на интуиции, да по гороскопу поднимать сраптак на верх, то есть на 8 место!. Так годик, а потом неустойку в карман и домой, Лёня платит))

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      Рейтинг: +11241

      Fusballer 46 минут назад

      Заколебали эти балаболы-миллионеры.

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      Рейтинг: +56463

      portero 54 минуты назад

      Решительность руководства видна при увольнении тоже, ну а мешки с цементом таскают за копейки, а ты в костюмчике миллионы перекладываешь...

      2
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      Рейтинг: +2317

      Enter2006 56 минут назад

      А ты знаешь что такое носить мешки с цементом весь день? Сначала попробуй, сказочник. Сравнивает он. Уже через неделю ты упадёшь на колени и будешь благодарить Бога о том, что работаешь в офисе.

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      Рейтинг: +20

      Ru677 > Enter2006 56 минут назад

      Мешок с бабками он несет

      1
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      Рейтинг: +118

      Azenkur > Enter2006 39 минут назад

      Он в первый час умрет, или после первого же мешка, о какой неделе ты говоришь)

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