Каттани – о «Спартаке»: «У меня нет права на ошибку. Давление, будто несу мешки с цементом»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о давлении, которое оказывается на столичный клуб.

– Вы как бывший журналист уже прочувствовали, какое давление есть в «Спартаке»? По меркам России это очень большой клуб, а ваша фигура уже очень активно обсуждается.

– «Спартак» – это не просто большой клуб, это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление. Давление, которое есть здесь, действительно не оказывается ни на один другой клуб.

Я постараюсь действовать исходя из ситуации. Понятно, что если реагировать на все, что пишут и говорят, то мне не будет хватать рабочего дня. Я должен концентрироваться на других вопросах. На мой взгляд, важнее то, что я сделаю и что я намерен сделать.

Если говорить о давлении – как будто несу мешки с цементом. Это ответственность за то, что мне предстоит сделать здесь. И у меня нет права на ошибку.

Скажу так: с Лукой или без Луки, но «Спартак» вернется в элиту российского футбола. Руководство очень хочет вернуть «Спартак» наверх. Я могу помочь своей интуицией, точкой зрения на организацию работы, на построение команды, на рынок.

Уверен, что «Спартак» вернется на ведущие позиции. В этом меня убедила решительность руководства.

На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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