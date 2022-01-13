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  • Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

13 января 2022, 15:48
3

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему решил уйти из «ПСЖ» в столичный клуб.

– Изначально у меня не было желания уходить из «ПСЖ». За прошлое лето и осень у меня было пять вариантов: «Спартак», «ПСЖ», а остальные три я даже не стал рассматривать.

У меня не было повода уходить из «ПСЖ», и я не думал об этом. Только в каком-то особенном случае. Этот особенный случай – «Спартак».

Это особенная команда. И со мной клуб вел себя особенно. Очень убедительно, очень решительно. У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» вернется на ведущие позиции – со мной или без меня.

Можем считать это хитростью: я зашел в команду, которая будет побеждать. Естественно, я надеюсь, что мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что «Спартак» будет занимать то место, которого заслуживает.

Я должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что [в «ПСЖ»] будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе.

Меня не хотели отпускать. И это было неожиданно. В положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как игрок, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге все разрешилось.

– Как быстро вы изучили предложение «Спартака» и что зацепило вас сильнее всего?

– Не могу сказать, что очень долго. Было два необходимых условия: я должен был понимать, что клуб подходит мне, а в клубе должны были убедиться, что я подхожу им. На это требовалось время. Но в целом все прошло достаточно быстро.

Руководство «Спартака» показало, что доверяет мне. Повторю: если бы я не пришел в «Спартак», то однозначно остался бы в Париже. Без каких-либо сомнений.

  • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
  • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Каттани: «Спартак» – это что-то особенное. Уверен, клуб вернется на первые позиции»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак ПСЖ
Комментарии (3)
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Sky Spartak
1642082823
Он не понял куда пришёл ))) Кавардак полный наверху...его это не смутило ?
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Cromathaar
1642085491
Может, Хави Симонса привезет? :)
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Валерий2705
1642086623
Знаем мы эти особые условия, удивительно, что они даже шейхов переплюнул, а возможно ты им был не очень то нужен. А у Лёни очередная неустойка в банке залежалась))
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