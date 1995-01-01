Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани объяснил, почему решил уйти из «ПСЖ» в столичный клуб.

    – Изначально у меня не было желания уходить из «ПСЖ». За прошлое лето и осень у меня было пять вариантов: «Спартак», «ПСЖ», а остальные три я даже не стал рассматривать.

    У меня не было повода уходить из «ПСЖ», и я не думал об этом. Только в каком-то особенном случае. Этот особенный случай – «Спартак».

    Это особенная команда. И со мной клуб вел себя особенно. Очень убедительно, очень решительно. У меня нет никаких сомнений, что «Спартак» вернется на ведущие позиции – со мной или без меня.

    Можем считать это хитростью: я зашел в команду, которая будет побеждать. Естественно, я надеюсь, что мне удастся внести большой вклад, но у меня нет сомнений, что «Спартак» будет занимать то место, которого заслуживает.

    Я должен признаться, что допустил одну ошибку. Я думал, что [в «ПСЖ»] будет достаточно позвонить и сказать, что у меня есть другой вариант. Оказалось иначе.

    Меня не хотели отпускать. И это было неожиданно. В положительном смысле. Моя ошибка была в том, что я думал как игрок, у которого заканчивается контракт. К счастью, в итоге все разрешилось.

    – Как быстро вы изучили предложение «Спартака» и что зацепило вас сильнее всего?

    – Не могу сказать, что очень долго. Было два необходимых условия: я должен был понимать, что клуб подходит мне, а в клубе должны были убедиться, что я подхожу им. На это требовалось время. Но в целом все прошло достаточно быстро.

    Руководство «Спартака» показало, что доверяет мне. Повторю: если бы я не пришел в «Спартак», то однозначно остался бы в Париже. Без каких-либо сомнений.

    • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Каттани: «Спартак» – это что-то особенное. Уверен, клуб вернется на первые позиции»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru