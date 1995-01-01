Каттани: «Спартак» – это что-то особенное. Уверен, клуб вернется на первые позиции»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заверил, что клуб вернется в лидеры РПЛ. Итальянец работает с декабря.

«Спартак» – это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.

Я уверен, «Спартак» вернется на первые позиции», – сказал Каттани.