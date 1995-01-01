Ну он не до конца прав. Вернётся конечно на первые позиции, но в ФНЛ. И вот пусть всегда там и остаётся. Вся Россия скажет только большое спасибо. Там глядишь и секта закроется наконец.
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заверил, что клуб вернется в лидеры РПЛ. Итальянец работает с декабря.
«Спартак» – это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.
Я уверен, «Спартак» вернется на первые позиции», – сказал Каттани.
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