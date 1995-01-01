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    Каттани: «Спартак» – это что-то особенное. Уверен, клуб вернется на первые позиции»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани заверил, что клуб вернется в лидеры РПЛ. Итальянец работает с декабря.

    «Спартак» – это не просто большой клуб. Это что-то особенное. Именно таким было мое первое впечатление.

    Я уверен, «Спартак» вернется на первые позиции», – сказал Каттани.

    • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 22:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1238

      Mariner 2 минуты назад

      Ну он не до конца прав. Вернётся конечно на первые позиции, но в ФНЛ. И вот пусть всегда там и остаётся. Вся Россия скажет только большое спасибо. Там глядишь и секта закроется наконец.

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      Рейтинг: +944

      Форвард 79 27 минут назад

      Спартак» – это не просто большой клуб. Это что-то особенное.
      Согласен и мы тоже не можем понять, вроде и клуб большой, но последние годы - Это что-то особенное)))

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