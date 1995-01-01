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    Каттани: «Не я привез Ваноли в «Спартак». Это сделал пилот «Аэрофлота»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своей роли в приглашении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба

    – Вы участвовали в приглашении Паоло Ваноли? Может, это была вообще ваша идея?

    – Ваноли привез сюда не я. Это сделал пилот «Аэрофлота».

    Если серьезно, то в свое время, когда мы знакомились, «Спартак» попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать.

    Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения. Там я указал список возможных приобретений (причем не только игроков), указал тех, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, кого нужно купить во что бы то ни стало – и так далее. Включая организационную модель.

    Это было очень важно в тот момент, когда мы знакомились. «Спартак» должен был понять, подхожу ли я ему. Я подготовил все в очень подробном виде.

    Открою вам секрет: я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже я увидел ответ на футбольном поле.

    Мне не сказали «да» или «нет», но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить. А теперь я здесь.

    • На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

    Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 16:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3793

      Блямба 21 минуту назад

      Жжёт..
      Дмитрий Зеленов почувствовал ,как кресло под ним начинает дымиться...)

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