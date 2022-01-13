Каттани: «Не я привез Ваноли в «Спартак». Это сделал пилот «Аэрофлота»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о своей роли в приглашении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба

– Вы участвовали в приглашении Паоло Ваноли? Может, это была вообще ваша идея?

– Ваноли привез сюда не я. Это сделал пилот «Аэрофлота».

Если серьезно, то в свое время, когда мы знакомились, «Спартак» попросил меня подготовить информацию о том, какими я вижу клуб и команду. Как и что можно улучшить, над какими моментами надо работать.

Считаю, что я предложил хорошо подготовленную и подробную модель, в которой было много информации и вдохновения. Там я указал список возможных приобретений (причем не только игроков), указал тех, за кем стоит следить, с кем стоит продлить контракт, кого нужно купить во что бы то ни стало – и так далее. Включая организационную модель.

Это было очень важно в тот момент, когда мы знакомились. «Спартак» должен был понять, подхожу ли я ему. Я подготовил все в очень подробном виде.

Открою вам секрет: я ждал обратной связи. Отправлял сообщения с вопросом, понравилась ли моя стратегия, но не получал ответа. Позже я увидел ответ на футбольном поле.

Мне не сказали «да» или «нет», но я увидел, что клуб принял те предложения, которые я отправлял. И это был лучший ответ, который можно было получить. А теперь я здесь.

На протяжении 5 последних сезонов 40-летний итальянец возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

До работы в «ПСЖ» Каттани был скаутом в «Челси», а также спортивным директором в «Палермо» и «Новаре».

«Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»