Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Каттани: «Такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше»

Каттани: «Такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше»

13 января 2022, 20:38

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лимите на легионеров в РПЛ, а также о покупке форварда Шамара Николсона.

– Еще одна проблема – лимит на легионеров. С приходом Николсона у «Спартака» стало девять иностранцев – больше допустимого в заявке. Что вы думаете о лимите? И не логично ли было сначала кого-то отпустить, а потом уже приобретать нового легионера?

– На вопрос о лимите я не могу дать ответ, потому что это не в моей компетенции, а намного выше. Не могу говорить, правильно это или нет.

У лимита есть и плюсы, и минусы. Присутствие легионеров дает положительный эффект для развития, но может создавать трудности для российских игроков: чем больше иностранцев, тем меньше россиян.

Что касается покупки Николсона. На трансферном рынке важно чувствовать момент. Могу однозначно сказать: если бы мы ждали, пока освободим место, то никогда не смогли бы приобрести его на таких условиях. Я не хочу преувеличивать, но цифра могла бы удвоиться.

Такова специфика рынка: такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше. Нужно пользоваться возможностями.

Есть 30 дней, есть, к примеру, десять команд, претендующих на игрока этого амплуа, а таких игроков трое. Итого: десять претендентов на трех футболистов.

Мы понимаем, что у нас девять иностранцев и восемь мест. Но мы приняли это решение исходя из ситуации. Основная задача – усилить команду, а остальное – на втором плане.

– Почему вы вообще решили приобрести Николсона при наличии Соболева, Ларссона и Понсе?

– Давайте не будем считать, что если Николсон высокий и Соболев высокий, то играть будет кто-то один. Это не так. У них разные характеристики, присутствие одного не исключает присутствия на поле второго.

И давайте не будем говорить о последних месяцах. Давайте возьмем период с того момента, как я пришел в клуб. Какую ситуацию я увидел? Это не ситуация, которую заслуживает «Спартак». Из нее нужно выходить. И проблема здесь в результативности. Это не мое личное мнение, а очевидный факт.

Если вы спросите, почему мы усиливаем атаку, какой ответ я должен дать? Потому что мы хотим больше голов! Все очень просто.

  • «Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.
  • Ямаец заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Каттани: «У меня не было повода уходить из «ПСЖ». «Спартак» – особенный случай»

Каттани: «Не я привез Ваноли в «Спартак». Это сделал пилот «Аэрофлота»

Каттани – о «Спартаке»: «У меня нет права на ошибку. Давление, будто несу мешки с цементом»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Николсон Шамар
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+