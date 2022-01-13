Каттани: «Такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани высказался о лимите на легионеров в РПЛ, а также о покупке форварда Шамара Николсона.

– Еще одна проблема – лимит на легионеров. С приходом Николсона у «Спартака» стало девять иностранцев – больше допустимого в заявке. Что вы думаете о лимите? И не логично ли было сначала кого-то отпустить, а потом уже приобретать нового легионера?

– На вопрос о лимите я не могу дать ответ, потому что это не в моей компетенции, а намного выше. Не могу говорить, правильно это или нет.

У лимита есть и плюсы, и минусы. Присутствие легионеров дает положительный эффект для развития, но может создавать трудности для российских игроков: чем больше иностранцев, тем меньше россиян.

Что касается покупки Николсона. На трансферном рынке важно чувствовать момент. Могу однозначно сказать: если бы мы ждали, пока освободим место, то никогда не смогли бы приобрести его на таких условиях. Я не хочу преувеличивать, но цифра могла бы удвоиться.

Такова специфика рынка: такой игрок, как Николсон, в десятых числах января мог бы стоить в два раза больше. Нужно пользоваться возможностями.

Есть 30 дней, есть, к примеру, десять команд, претендующих на игрока этого амплуа, а таких игроков трое. Итого: десять претендентов на трех футболистов.

Мы понимаем, что у нас девять иностранцев и восемь мест. Но мы приняли это решение исходя из ситуации. Основная задача – усилить команду, а остальное – на втором плане.

– Почему вы вообще решили приобрести Николсона при наличии Соболева, Ларссона и Понсе?

– Давайте не будем считать, что если Николсон высокий и Соболев высокий, то играть будет кто-то один. Это не так. У них разные характеристики, присутствие одного не исключает присутствия на поле второго.

И давайте не будем говорить о последних месяцах. Давайте возьмем период с того момента, как я пришел в клуб. Какую ситуацию я увидел? Это не ситуация, которую заслуживает «Спартак». Из нее нужно выходить. И проблема здесь в результативности. Это не мое личное мнение, а очевидный факт.

Если вы спросите, почему мы усиливаем атаку, какой ответ я должен дать? Потому что мы хотим больше голов! Все очень просто.

«Спартак» заплатил за Николсона 9 миллионов евро.

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