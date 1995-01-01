Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    Агент Кучаева: «Переход Кости в другой клуб? Все станет ясно через три дня»

    Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал слухи по поводу будущего игрока.

    Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

    «Пока о какой-то конкретике сложно говорить. Увидим ли мы Кучаева в футболке другого клуба? Через три дня все уже станет ясно. Пока все, что могу сказать по этому поводу», – сказал агент.

    • В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и забил 1 гол.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92912
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68471
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru