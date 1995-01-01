Агент Кучаева: «Переход Кости в другой клуб? Все станет ясно через три дня»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал слухи по поводу будущего игрока.
Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.
«Пока о какой-то конкретике сложно говорить. Увидим ли мы Кучаева в футболке другого клуба? Через три дня все уже станет ясно. Пока все, что могу сказать по этому поводу», – сказал агент.
- В этом сезоне Кучаев провел 15 матчей и забил 1 гол.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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