Агент Кучаева: «Переход Кости в другой клуб? Все станет ясно через три дня»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, прокомментировал слухи по поводу будущего игрока.

Сообщалось, что «Рубин» близок к аренде 23-летнего футболиста за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов.

«Пока о какой-то конкретике сложно говорить. Увидим ли мы Кучаева в футболке другого клуба? Через три дня все уже станет ясно. Пока все, что могу сказать по этому поводу», – сказал агент.