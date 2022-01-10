Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

    «В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.

    С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – сказал Медведев.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92859
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68454
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru