Гендиректор «Зенита» Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.

С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – сказал Медведев.