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  • Гендиректор «Зенита» Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

Гендиректор «Зенита» Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

10 января 2022, 21:13
6

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».

«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.

С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – сказал Медведев.

  • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
  • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван Медведев Александр
Комментарии (6)
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Форвард 79
1641843998
Сергеев приходит на лавку!
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NewLife
1641844198
Просто появился вариант 4 лимона крыше откатить.
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paracetamol
1641882222
Состав надо укреплять!
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zigbert
1641904093
Трудно ему будет в Зените. Конкуренция все же.
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