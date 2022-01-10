Гендиректор «Зенита» Медведев: «Сергеев не приходит никому на замену»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал трансфер нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов».
«В ведущих европейских клубах, играющих в Лиге чемпионов и Лиге Европы, на каждой позиции есть как минимум два футболиста одинакового уровня.
С таким подходом мы формируем состав «Зенита» на ближайшую и среднесрочную перспективу. Сергеев не приходит никому на замену», – сказал Медведев.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».
Источник: «Р-Спорт»