«Спартак» поздравил Евсеева с днем рождения нарезкой его голов

46 лет исполняется бывшему защитнику сборной России Вадиму Евсееву. Его не забыл поздравить «Спартак».
В московском клубе игрок четыре раза брал чемпионат России.
- Однако больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив», с которым тоже брал чемпионство.
- Профессиональную карьеру Евсеев завершил в 2012 году.
- Сейчас он тренирует «Шинник».
Вадиму Евсееву – 46!Поздравляем четырeхкратного чемпиона России в составе «Спартака» с днeм рождения! pic.twitter.com/qIMUqObtgc— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 8, 2022
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