«Спартак» поздравил Евсеева с днем рождения нарезкой его голов

46 лет исполняется бывшему защитнику сборной России Вадиму Евсееву. Его не забыл поздравить «Спартак».
В московском клубе игрок четыре раза брал чемпионат России.
- Однако больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив», с которым тоже брал чемпионство.
- Профессиональную карьеру Евсеев завершил в 2012 году.
- Сейчас он тренирует «Шинник».
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Источник: твиттер «Спартака»