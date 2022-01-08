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    «Спартак» поздравил Евсеева с днем рождения нарезкой его голов

    46 лет исполняется бывшему защитнику сборной России Вадиму Евсееву. Его не забыл поздравить «Спартак».

    В московском клубе игрок четыре раза брал чемпионат России.

    • Однако больше всего матчей в карьере Евсеев провел за «Локомотив», с которым тоже брал чемпионство.
    • Профессиональную карьеру Евсеев завершил в 2012 году.
    • Сейчас он тренирует «Шинник».

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    Источник: твиттер «Спартака»

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