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    Евсеев и Широков сыграли в хоккейном матче в честь юбилея команды «Российская пресса»

    Бывшие игроки сборной России Вадим Евсеев и Роман Широков поучаствовали в юбилее любительской хоккейной команды «Российская пресса». Ей исполнилось 20 лет, и она отметила праздник матчем против команды друзей «Российской прессы».

    Широков и Евсеев выступали за одну команду. Судил матч комментатор «Матч ТВ» Владимир Гучек и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

    • В матче также участвовали такие журналисты, как Денис Казанский, Антон Верницкий (оба «Первый канал») и другие.
    • Евсеев ранее рассказывал, что в свободное время играет в хоккей.
    • Евсеев сейчас тренирует «Шинник», Широков в футболе не работает.

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    Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 08:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15088

      paracetamol 1 час назад

      А разве Ширика не посадили или отбыл уже?

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