Евсеев и Широков сыграли в хоккейном матче в честь юбилея команды «Российская пресса»

Бывшие игроки сборной России Вадим Евсеев и Роман Широков поучаствовали в юбилее любительской хоккейной команды «Российская пресса». Ей исполнилось 20 лет, и она отметила праздник матчем против команды друзей «Российской прессы».
Широков и Евсеев выступали за одну команду. Судил матч комментатор «Матч ТВ» Владимир Гучек и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.
- В матче также участвовали такие журналисты, как Денис Казанский, Антон Верницкий (оба «Первый канал») и другие.
- Евсеев ранее рассказывал, что в свободное время играет в хоккей.
- Евсеев сейчас тренирует «Шинник», Широков в футболе не работает.
Источник: ютуб-канал «Спорт-Экспресса»