Евсеев и Широков сыграли в хоккейном матче в честь юбилея команды «Российская пресса»

Бывшие игроки сборной России Вадим Евсеев и Роман Широков поучаствовали в юбилее любительской хоккейной команды «Российская пресса». Ей исполнилось 20 лет, и она отметила праздник матчем против команды друзей «Российской прессы».

Широков и Евсеев выступали за одну команду. Судил матч комментатор «Матч ТВ» Владимир Гучек и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.