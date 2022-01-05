Рианчо хотел бы возглавить «Краснодар»: «Это отличный клуб для работы»

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, есть ли у него желание возглавить «Краснодар» после увольнения Витора Гончаренко.

– Не хотели бы вы возглавить «Краснодар»?

– На данный момент краснодарская команда – одна из самых представительных в России. На протяжении последних сезонов всегда занимала первые места в лиге и участвовала в европейских соревнованиях.

Я считаю, что это клуб с очень хорошей управленческой и технической организацией. Это отличный клуб для работы.

Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.

Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.

Команду могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.

«Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)