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    Рианчо хотел бы возглавить «Краснодар»: «Это отличный клуб для работы»

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, есть ли у него желание возглавить «Краснодар» после увольнения Витора Гончаренко.

    – Не хотели бы вы возглавить «Краснодар»?

    – На данный момент краснодарская команда – одна из самых представительных в России. На протяжении последних сезонов всегда занимала первые места в лиге и участвовала в европейских соревнованиях.

    Я считаю, что это клуб с очень хорошей управленческой и технической организацией. Это отличный клуб для работы.

    • Гончаренко тренировал краснодарцев с апреля.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 5-й.
    • Команду могут временно возглавить Олег Кононов или Мурад Мусаев.

    «Краснодар» уволил Гончаренко, потому что он игнорировал звонки руководства. Его задело увольнение Зубика («Чемпионат»)

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      gоset 19 минут назад

      Если делаетe cтавки -> pro100bets.ru

      0
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      Рейтинг: +12752

      Cleaner 44 минуты назад

      Рианчо в каждой бочке затычка. Везде набивается...(

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