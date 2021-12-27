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  • Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

27 декабря 2021, 14:52
26

Юрист Александр Добровинский сообщил, что «Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Он не получает денег на основании того, что «Спартак» вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. «Спартак» подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел – Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Его принимает в «Спартак» гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того, чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на пять лет.

Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе». А кто папа?

Если «Спартак» начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество.

Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой – как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет», – сказал Добровинский.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
  • Владелец «Спартака» не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.

Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Кокорин Александр Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (26)
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VGreen
1640606158
Ох Шамиль, не стоило тебе входить в этот гадюшник. Проработал совсем чуть, а шлейф до сих пор тянется
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NewLife
1640607699
Газик недооценил Лукойл, там есть люди, которые могут вывести его на чистую воду (разными способами).
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JTherry
1640607763
Газику давно уготовано место на Колыме за его прохиндейство... дурачок, нашел с кем тягаться...)) не зря тебя Папен "колхозником" называл: не умеешь - не воруй... надо же, Урун-цум сдал своего "папика" в кино у Нобеля...) если еще и Добровинского Федун подключит к этому делу, то реальный срок получит этот "держатель 10% акций", найденных в туалете...
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mamba9090909
1640607922
Не понял. Это информационный сайт СК России?
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VVM1964
1640609512
" Вор должен сидеть в тюрьме " )))
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neveldomha
1640609845
А что доверенность на подписание контрактов Газизов сам себе выдал и сам под себя составил? Или он на основании Устава действовал? Если вы ему дали неограниченный карт бланш, то это только ваши проблемы. Так бизнес не строиться. Доверяй но контролируй. А так - очередные домыслы. Так и вспоминаешь слова Джона Сильвера - Копайте, я говорю! Может быть, найдёте два земляных ореха, их так любят свиньи!!!
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zigbert
1640611420
Спокойно уйти из Спартака Газизов не захотел. Решил искать приключений на свою шею.
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моэм
1640612636
Запашок от Спартака становится всё говнистее и говнистее ... на радость всех СМИ , предвкушающих очередной виток скандалов ...какой руководительница - такой и Спартак....представить страшно как олго потом Спартак будет отмываться , в попытках отмыть своё лицо ....лицо Локо после Смородской до сих пор закопчённое , а у Сёмина было слишком мало времени , чтобы его отмыть ....Радует только Динамо - юными свежими лицами , на которых написано только одно слово - ФУТБОЛ .
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derrik2000
1640613347
"Юрист Александр Добровинский сообщил," Это тот "АБЛАКАТ", который был лишён на определённый срок своего статуса по иску судьи к Широкову. Там были лишены своих статусов оба "аблаката" - и арбитра, и Широкова, поскольку вступили между собой в сговор понятно для чего... Теперь он "просто юрЫст". И этого проходимца в клубе наняли??? М-да-а-а-а-а... В прочем, "эфективные манагеры" Спартака уже ничем не удивят...
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ivany4
1640615351
За что боролся, на то и напоролся.)) Хотелось бы напомнить Газмзову - есть такая поговорка, прежде чем кого-то обвинять, посмотри на себя в зеркало и вспомни все свои поступки. Подозреваю, гей-парад северной провинции идет уже полным ходом.))
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