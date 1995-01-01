Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: угадай стадион по фото со спутника
    Тест: угадай стадион по фото со спутника
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

    Адвокат Александр Добровинский сообщил, что «Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

    «Он не получает денег на основании того, что «Спартак» вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. «Спартак» подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел – Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

    Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Его принимает в «Спартак» гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того, чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на пять лет.

    Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе». А кто папа?

    Если «Спартак» начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество.

    Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой – как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет», – сказал Добровинский.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
    • Владелец «Спартака» не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.

    Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6135

      mamba9090909 10 минут назад

      Не понял. Это информационный сайт СК России?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19486

      JTherry 12 минут назад

      Газику давно уготовано место на Колыме за его прохиндейство... дурачок, нашел с кем тягаться...)) не зря тебя Папен "колхозником" называл: не умеешь - не воруй... надо же, Урун-цум сдал своего "папика" в кино у Нобеля...) если еще и Добровинского Федун подключит к этому делу, то реальный срок получит этот "держатель 10% акций", найденных в туалете...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12103

      NewLife 13 минут назад

      Газик недооценил Лукойл, там есть люди, которые могут вывести его на чистую воду (разными способами).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8999

      Alekxei Z. 21 минуту назад

      С каких это пор Бомбардир стал правовым вестником ?
      Все эти вопросы решаются в суде . Ху..вый как наш , но только там.
      Зачем эта инфа здесь ????????????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      yorgenbarenz 25 минут назад

      Давайте,грызитесь все и во всех клубах ,и скоро народ узнает,что творится в этом гадюжнике,под названием "футбол россии".Никакого сомнения ни у кого не будет,что игроки получают на руки куда меньше,чем отдают назад.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1967

      ПалкоВводецъ 28 минут назад

      Грызня пауков в банке продолжается. Запасаемся попкорном. Гыгыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27848

      silver29 36 минут назад

      Как только Газизов положил глаз на акции и отступные Спартака, понял, что он не умнее иудеев, 101 % и что его швырнут при том сделают красиво, в итоге сам заплатит клубу или присядет шить рукавицы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1708

      VGreen 39 минут назад

      Ох Шамиль, не стоило тебе входить в этот гадюшник. Проработал совсем чуть, а шлейф до сих пор тянется

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92428
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru