Против Газизова могут возбудить уголовное дело из-за мошенничества при переходе Кокорина и Урунова в «Спартак»

Юрист Александр Добровинский сообщил, что «Спартак» может добиться возбуждения уголовного дела против бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

«Он не получает денег на основании того, что «Спартак» вскрыл какие-то вещи, которые не устраивали клуб. Налицо конфликт интересов. «Спартак» подозревает, что были махинации по двум игрокам, которых он приобрел – Кокорину и Урунову. Эти махинации вскрылись, он потерял доверие.

Урунов получал в «Уфе» 200 тысяч рублей. Его принимает в «Спартак» гендиректор, который должен отстаивать интересы клуба. Он берет его на 900 тысяч евро. Газизов, очевидно, не отстаивал. Вместо того, чтобы заключить контракт на 2-3 года, подписывается контракт на пять лет.

Стоимость Урунова при продаже. Газизов должен был получать 25%, потом это переписали, и 75% уходит Газизову лично. Когда все это начало вскрываться, кое-кто в «Спартаке» спросил Урунова: «Сколько ты получаешь?» Он сказал: «15 тысяч евро, остальное отдаю папе». А кто папа?

Если «Спартак» начал рыть, он может нарыть до того, что будет подано заявление о возбуждении уголовного дела, потому что налицо мошенничество.

Нельзя подписать документы с одной стороны как гендиректор, а с другой – как владелец прав на игрока. Тогда посмотрим, что будет», – сказал Добровинский.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

Владелец «Спартака» не исключил обращение в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова.

Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»