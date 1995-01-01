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    Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который допустил, что клуб обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова.

    «Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – сказал Федун.

    «Наконец-то Леонид Федун ведeт со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что «Спартак» хочет провести любые проверки – это их право. Мне скрывать нечего», – ответил Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13305

      Hektor 84 1 час назад

      Шамилька заикаться начал! Значит и вправду что то химичил.

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