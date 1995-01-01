Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»

Шамилька заикаться начал! Значит и вправду что то химичил.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который допустил, что клуб обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова.
«Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – сказал Федун.
«Наконец-то Леонид Федун ведeт со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что «Спартак» хочет провести любые проверки – это их право. Мне скрывать нечего», – ответил Газизов.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.