Газизов – о словах Федуна про агентские комиссии за Кокорина и Урунова: «Мне скрывать нечего»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, который допустил, что клуб обратится в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова.

«Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – сказал Федун.

«Наконец-то Леонид Федун ведeт со мной диалог после увольнения. Правда, жалко, что через СМИ. То, что «Спартак» хочет провести любые проверки – это их право. Мне скрывать нечего», – ответил Газизов.