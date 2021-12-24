Федун: «Вместо многолетней работы в «Спартаке» Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову»

Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что клуб начнет разбирательство в отношении бывшего генерального директора Шамиля Газизова. Сейчас он работает в «Уфе».

«Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – сказал Федун.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»