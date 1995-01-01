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    Федун: «Вместо многолетней работы в «Спартаке» Газизов выбрал быстрый заработок на сделках по Кокорину и Урунову»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун не исключил, что клуб начнет разбирательство в отношении бывшего генерального директора Шамиля Газизова. Сейчас он работает в «Уфе».

    «Мы оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Александра Кокорина и Остона Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом», – сказал Федун.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1355

      ab15488 9 минут назад

      Не бывает многолетней работы в Спартаке, даже если её выбрать

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      Рейтинг: +4773

      R_a_i_n 17 минут назад

      Федун тот еще даунито. Но тут он прав на все 100%. Этот Уфимский кот Базилио приходил в Спартак исключительно срубить бабла. Урунов не даст соврать.

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      Рейтинг: +22134

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      А ты где был, целовался с кем?...

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