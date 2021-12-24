Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на заявление генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который утверждает, что бизнесмен обещал ему акции московского клуба при приеме на работу.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени.

Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключeн трудовой договор. А то, о чeм сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров.

Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», – сказал Федун.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»