Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

Раз документ ПРИЛОЖЕН к иску, значит он имеет юридическую силу. По другому никак.
Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на заявление генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который утверждает, что бизнесмен обещал ему акции московского клуба при приеме на работу.
«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени.
Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключeн трудовой договор. А то, о чeм сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров.
Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», – сказал Федун.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
- Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.
Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»
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