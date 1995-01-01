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    Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на заявление генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который утверждает, что бизнесмен обещал ему акции московского клуба при приеме на работу.

    «Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени.

    Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключeн трудовой договор. А то, о чeм сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров.

    Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», – сказал Федун.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
    • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:07
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12586

      Cleaner 9 минут назад

      Раз документ ПРИЛОЖЕН к иску, значит он имеет юридическую силу. По другому никак.

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      Рейтинг: +12136

      Литейный4 25 минут назад

      Вертится фердун как уж на сковородке. Не хочет делится госбаблом от народного достояния. Гыгыгы

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      Рейтинг: +23598

      vladimir-7 32 минуты назад

      Газик, при обсуждении договора, поверил в сказки Федуна, не оформил их документально, а теперь ему, видимо, нечего предъявить суду. Мораль: Доверяй, проверяй и оформляй документально и всё будет ОК.

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      Рейтинг: +10

      iuhkjh 49 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
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      работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

      0
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      Рейтинг: +4771

      R_a_i_n 50 минут назад

      Мне вот вообще пофигу когда один богатей у другого отжимает бабки. Но в этом случае Газизову ни копейки. Очень мутный тип. Хотел за пол года раздолбайства в Спартаке обеспечить деньгами все свое потомство.

      0
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      Рейтинг: +55501

      portero 1 час назад

      Хитрый Федун развел лоха, дата и место следовало указать, так же как суммы и сроки...

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      Рейтинг: +23598

      vladimir-7 > portero 29 минут назад

      Подписи двух договаривающихся сторон должны быть.

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      Рейтинг: +862

      ВасяК 1 час назад

      А нам когда будет раздовать акации Спартака???

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