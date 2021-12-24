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  • Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

Федун – о претензиях Газизова: «Документ, приложенный к иску, не является договором»

24 декабря 2021, 17:07
14

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на заявление генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова, который утверждает, что бизнесмен обещал ему акции московского клуба при приеме на работу.

«Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени.

Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключeн трудовой договор. А то, о чeм сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров.

Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право», – сказал Федун.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
  • Сообщалось, что Федун обещал отдать менеджеру 10% акций клуба в случае увольнения.

Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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portero
1640355035
Хитрый Федун развел лоха, дата и место следовало указать, так же как суммы и сроки...
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ВасяК
1640355035
А нам когда будет раздовать акации Спартака???
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R_a_i_n
1640356141
Мне вот вообще пофигу когда один богатей у другого отжимает бабки. Но в этом случае Газизову ни копейки. Очень мутный тип. Хотел за пол года раздолбайства в Спартаке обеспечить деньгами все свое потомство.
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iuhkjh
1640356216
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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vladimir-7
1640357233
Газик, при обсуждении договора, поверил в сказки Федуна, не оформил их документально, а теперь ему, видимо, нечего предъявить суду. Мораль: Доверяй, проверяй и оформляй документально и всё будет ОК.
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Vitaga
1640359786
у нас принято не отвечать за слова. коль уж сам президент публично говорит одно а на деле поступает наоборот - то федуну тоже можно. людей что за каждую букву отвечали давно поперли со всех руководящих мест. честным во власти быть нельзя. поэтому и врут все в ящике. и так красиво заворачивают.... только всё наоборот
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Вомбат
1640361164
Юрист говорит, что это просто Федун записал от руки, чего хочет Газизов. Федун говорит, что этот документ недействителен НЕ потому, что там НЕТ обязательств Федуна, а потому что там нет даты. То есть косвенно признает, что это таки расписка! Газизов утверждает, что это именно расписка. И там Федун написал своей рукой, что обязуется отдать 10% Спартака Газизову. Кто лжет -- юрист или Газизов? Ответ Федуна так расплывчат, что сочетается с обоими? Ну а имеет этот документ юридическую силу или нет, решать не Газизову, не Федуну, не юристу (очень похоже, лживой бабе), а суду. Если расписку признают действительной, беру все свои слова про Газизова назад, а Федуна красно-белой братии надо будет отправить в топку. В лучшем случае на мыло. И обязательно расстрелять из рогатки. А не признают, значит я был прав, то есть Газизов некрасиво интригует.
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zlobny_zenitos
1640361582
Встретились два еврея...один хитрожопее другого... и бабки для них важнее... а то что в век цифры они втаптывают имя Спартака в грязь...их это видимо не волнует... один с комплексом бога и сумашедшей бабой фонтанирующей грязью без конца и второй с замашками короля спортивного мира...из (да простит меня прекрасная Башкирская земля) глубинки... Капец, слов нет. А страдает имя клуба... Позволю себе процитировать нашего уважаемого министра иностранных дел: "Дебилы бл***!"
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NewLife
1640365202
В конце договора надо всегда вставлять фразу: настоящий договор отменяет и дезавуирует все, имевшиеся до этого между сторонами, письменные или устные обязательства и/или соглашения.
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zafo68
1640367410
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp-tennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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