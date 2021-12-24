Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что владелец «Спартака» Леонид Федун обещал ему акции клуба.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение.

Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора.

Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны«, – сказал Газизов.