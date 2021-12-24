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  • Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

24 декабря 2021, 13:58
18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что владелец «Спартака» Леонид Федун обещал ему акции клуба.

«Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение.

Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.

Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора.

Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны«, – сказал Газизов.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (18)
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derrik2000
1640343816
Оч-ч-ч-чень бы хотелось хоть одним глазком посмотреть протокол этого судебного заседания, а ещё лучше - послушать аудиозапись.
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99-й
1640344790
Про потерю деловой репутации прикол конешн смешной
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Боцман59rus
1640345138
_ репутация Федуна, давно накрылась 3,14здой, хозяйка промежности, в представлении не нуждается>)))
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алдан2014
1640346192
Ну и прощелыга этот Газизов. Ну как Федун на всё это повёлся. Простота хуже воровства. Сдается мне Арнольдыч супердоверчивый,вокруг него вечно сборище оферистов. Может хоть Зарема порядок наведёт,раз она аудитор по специальности
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NewLife
1640346206
Газик уже просрал все суды после домашнего уфимского, в январе будет конец эпопеи. "...мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.", а от дохлого осла уши тебе не предлагали ? То есть надо понимать, тебе предлагали долю в Спартаке, а ты не хотел и отказывался, но тебя заставили стать совладельцем, так что ли ? Акции в студию !! Трепло.
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Вомбат
1640346523
Пол-Москвы ночами не смыкает глаз: Что еще придумал этот против нас? Плачет и Зарема, плачет и Федун. Доказать не в силах, что Газизов врун.
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JTherry
1640349146
скорее всего, "медовый" потеряет деловую репутацию... пусть докажет, что было предложение "процента от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции"...
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portero
1640354587
Прямо как у агентов куча предложений на их игроков, все топ клубы денег предлагают миллионами....
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Марк Аврелий!
1640355465
Не удивительно!!!
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zigbert
1640419643
Для этого нужен официальный документ. Федун отрицает о его существовании.
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