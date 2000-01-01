Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что владелец «Спартака» Леонид Федун обещал ему акции клуба.

    «Вчера состоялось заседание суда. На предварительном слушании рассмотрели предоставленную мной расписку, которую написал лично Леонид Федун. Суд назначен на 28 января, там должно быть окончательное решение.

    Леонид Арнольдович должен выплатить мне определенную часть средств, потому что при найме на работу мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.

    Я не хотел говорить об этом публично, но последние события, которые происходят в суде и то, как действует акционер клуба, не оставили мне выбора.

    Это только начало, и скоро все узнают правду. Считаю, что это станет полной потерей деловой репутации другой стороны«, – сказал Газизов.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:58
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27771

      silver29 7 минут назад

      Башкир хочет быть умней иудея ? Пусть читает расписку, наверняка есть подвох.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10799

      Вомбат 10 минут назад

      Пол-Москвы ночами не смыкает глаз:
      Что еще придумал этот против нас?
      Плачет и Зарема, плачет и Федун.
      Доказать не в силах, что Газизов врун.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12057

      NewLife 15 минут назад

      Газик уже просрал все суды после домашнего уфимского, в январе будет конец эпопеи.
      "...мне был предложен процент от футбольного клуба «Спартак», то есть его акции.", а от дохлого осла уши тебе не предлагали ? То есть надо понимать, тебе предлагали долю в Спартаке, а ты не хотел и отказывался, но тебя заставили стать совладельцем, так что ли ? Акции в студию !! Трепло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4428

      алдан2014 16 минут назад

      Ну и прощелыга этот Газизов. Ну как Федун на всё это повёлся. Простота хуже воровства. Сдается мне Арнольдыч супердоверчивый,вокруг него вечно сборище оферистов. Может хоть Зарема порядок наведёт,раз она аудитор по специальности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26314

      Боцман59rus 33 минуты назад

      _ репутация Федуна, давно накрылась 3,14здой, хозяйка промежности, в представлении не нуждается>)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +633

      99-й 39 минут назад

      Про потерю деловой репутации прикол конешн смешной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12133

      Литейный4 40 минут назад

      Фердун не знает куда и кому спихнуть этот убыточный мазутный проект. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3004

      Klaido > Литейный4 28 минут назад

      3,14дарасик, беги уже в школу... или беги отрукоблудь своей шлюбе.
      в Спартаке и без заднеприводных шавок разберутся со своими делами

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +426

      Октавиус 49 минут назад

      Федун внатуре безумный чел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18285

      derrik2000 55 минут назад

      Оч-ч-ч-чень бы хотелось хоть одним глазком посмотреть протокол этого судебного заседания, а ещё лучше - послушать аудиозапись.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4428

      алдан2014 > derrik2000 15 минут назад

      Сдается мне скоро и это услышим. Уже удивляться нечему

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 > derrik2000 11 минут назад

      А зачем, 28 января всё узнаем, если суд вынесет вердикт,
      но с Газиком, наверно, поступили также, как с РУЙем.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18285

      derrik2000 > алдан2014 7 минут назад

      Для вящего удовольствия, если у кого будет возможность, пусть достанет аудиозапись заседания, которое состоится 28 января и позже, ДО вынесения решения судом.
      Там, полагаю, мно-о-о-ого чего будет... ПОСМАКОВАТЬ и сделать выводы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18285

      derrik2000 > vladimir-7 6 минут назад

      Ну, Рую-то вряд ли Федун акции предложил: для этого у Заремы Камоцци есть. )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 > derrik2000 3 минуты назад

      Я не про акции, а по выбрасыванию людей из клуба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92337
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68355
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru