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  • Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»

Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»

24 декабря 2021, 15:52
4

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по поводу обещания Леонида Федуна передать ему акции московского клуба в случае увольнения.

«Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством.

Это скорее какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но, которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион кроме трудового договора с Газизовым Федун не подписывал.

Крайне сложно комментировать правовую природу фантазий представителей Газизова, взявших эту бумагу в руки и создавших этот иск. Клубу крайне непонятно, почему требования заявлены именно к «Спартаку», как к юридическому лицу.

Наверное, это сделано для того, чтобы придать этой бумаге некую форму трудовых отношений, чтобы территориально держаться в Уфе и рассматриваться у того же судьи, что выносил первое решение.

У меня нет документа, который бы говорил о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову десять процентов акций «Спартака» и миллион евро в год. Если Леонид Федун всe-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения.

Если у них есть договор купли-продажи или дарения десяти процентов акций, то на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако, мне кажется, что такого заявления у сторон нет – как представителю клуба мне об этом ничего не известно.

Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле», – сказала Завьялова.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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vladimir-7
1640352864
Ну, что убедительный ответ на заявление Газика, слова и обещания, это одно, а "тугомент", это другое. Отдаю должное, молодец юрист, Завьялова.
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NewLife
1640352977
Газизова гложит обида, что его, несостоятельного управленца и горлопана, выкинули из Спартака и вместо миллионов показали кукиш.
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iuhkjh
1640356205
На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию, советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику, работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!
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zigbert
1640420677
Газизову надо бы успокоиться. В юридических делах он слабоват.
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