Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по поводу обещания Леонида Федуна передать ему акции московского клуба в случае увольнения.

«Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством.

Это скорее какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но, которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион кроме трудового договора с Газизовым Федун не подписывал.

Крайне сложно комментировать правовую природу фантазий представителей Газизова, взявших эту бумагу в руки и создавших этот иск. Клубу крайне непонятно, почему требования заявлены именно к «Спартаку», как к юридическому лицу.

Наверное, это сделано для того, чтобы придать этой бумаге некую форму трудовых отношений, чтобы территориально держаться в Уфе и рассматриваться у того же судьи, что выносил первое решение.

У меня нет документа, который бы говорил о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову десять процентов акций «Спартака» и миллион евро в год. Если Леонид Федун всe-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения.

Если у них есть договор купли-продажи или дарения десяти процентов акций, то на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако, мне кажется, что такого заявления у сторон нет – как представителю клуба мне об этом ничего не известно.

Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле», – сказала Завьялова.