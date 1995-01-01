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    Юрист «Спартака»: «Личные разбирательства Газизова и Федуна к клубу не имеют никакого отношения»

    Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова прокомментировала слова генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по поводу обещания Леонида Федуна передать ему акции московского клуба в случае увольнения.

    «Мне не очень понятно, что имеет в виду Газизов, рассуждая о репутации Леонида Федуна. Иск я видела. Более того, я участвовала во вчерашнем процессе. К иску действительно приложена бумага, написанная Леонидом Арнольдовичем. С правовой точки зрения эту бумагу крайне сложно назвать каким-то обязательством.

    Это скорее какие-то наброски хотелок и условий, которые обсуждались сторонами перед заключением трудового договора, но, которые не вошли в трудовой договор с господином Газизовым. Дополнительный опцион кроме трудового договора с Газизовым Федун не подписывал.

    Крайне сложно комментировать правовую природу фантазий представителей Газизова, взявших эту бумагу в руки и создавших этот иск. Клубу крайне непонятно, почему требования заявлены именно к «Спартаку», как к юридическому лицу.

    Наверное, это сделано для того, чтобы придать этой бумаге некую форму трудовых отношений, чтобы территориально держаться в Уфе и рассматриваться у того же судьи, что выносил первое решение.

    У меня нет документа, который бы говорил о таких обязательствах, при которых Федун должен отдать Газизову десять процентов акций «Спартака» и миллион евро в год. Если Леонид Федун всe-таки взял на себя такие обязательства, то отношения и личные разбирательства Газизова и Федуна к «Спартаку» точно не имеют никакого отношения.

    Если у них есть договор купли-продажи или дарения десяти процентов акций, то на мой взгляд, Газизов вправе обращаться за его исполнением. Однако, мне кажется, что такого заявления у сторон нет – как представителю клуба мне об этом ничего не известно.

    Говоря о дальнейших действиях, «Спартак» будет находиться исключительно в правовом поле. Если стороны достигнут каких-то соглашений, то это будет рассматриваться только в правовом поле», – сказала Завьялова.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12586

      Cleaner 10 минут назад

      Юрист, ты еще скажи, что Федун к Спартаку никакого отношения не имеет! РЖУ я над вами, товарищи из Спартака...)

      0
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      Рейтинг: +10

      iuhkjh 49 минут назад

      На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,
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      Рейтинг: +12059

      NewLife 1 час назад

      Газизова гложит обида, что его, несостоятельного управленца и горлопана, выкинули из Спартака и вместо миллионов показали кукиш.

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      Рейтинг: +23598

      vladimir-7 1 час назад

      Ну, что убедительный ответ на заявление Газика, слова и обещания,
      это одно, а "тугомент", это другое. Отдаю должное, молодец юрист, Завьялова.

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