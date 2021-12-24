Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за увольнение из клуба («Матч ТВ»)

Стало известно, какие гарантии дал владелец «Спартака» Леонид Федун бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.
По информации «Матч ТВ», Федун в случае увольнения Газизова обещал ему передать десять процентов акций «Спартака».
Также владелец клуба дополнительно гарантировал менеджеру 1 миллион евро за каждый год контракта в случае попадания команды в еврокубки.
- Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
- В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».
Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»
Источник: «Матч ТВ»