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  • Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за увольнение из клуба («Матч ТВ»)

Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за увольнение из клуба («Матч ТВ»)

24 декабря 2021, 14:33
16

Стало известно, какие гарантии дал владелец «Спартака» Леонид Федун бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

По информации «Матч ТВ», Федун в случае увольнения Газизова обещал ему передать десять процентов акций «Спартака».

Также владелец клуба дополнительно гарантировал менеджеру 1 миллион евро за каждый год контракта в случае попадания команды в еврокубки.

  • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
  • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Федун Леонид Газизов Шамиль
Комментарии (16)
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VVM1964
1640345829
Похоже на бред какой - то !!!
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vladimir-7
1640345876
Федун обещать-то обещал Газику, а вот документ-то имеется?
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Блямба
1640346332
Реинкарнация Салавата в Шамиля в современных реалиях..
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NewLife
1640346520
Этот псевдо спорт канал давно надо переименовать в Фейк ТВ, чтобы не вводить людей в заблуждение. Федун, конечно, дно, как управленец, но не идиот.
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oyabun
1640347022
Федуна с пистолетом у виска заставляли давать такие гарантии? Иначе очень сложно поверить в столь бредовую информацию. Сценарий какого то малобюджетного боевика.
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moskowcity-petrv
1640349104
И Зарему впридачу
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JTherry
1640349339
сожги все мосты, Шамилька...) не получишь ты никаких акций от Федуна, и проиграешь все суды...
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САДЫЧОК
1640352450
Зачем , нужны эти дельцы Спартаку ? Гнать и Федуна и Газизова по дальше и вообще от нашего футбола !
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portero
1640354326
Ну если документпльно это неоформлено, то хрен чего Газизов получит.... Слово дал, потом передумал.
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ivany4
1640358817
Срач тв соврет, не дорого возьмет. Канал оправдывает свое "народное" название.)) А если серьезно, то судить о чьих-то разборках, особенно по слухам от третьих лиц, это себя не уважать. Предлагаю этому каналу заняться предсказаниями, ну или гадать на кофейной гуще, вместо создания аналитических программ.
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