Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за увольнение из клуба («Матч ТВ»)

Стало известно, какие гарантии дал владелец «Спартака» Леонид Федун бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

По информации «Матч ТВ», Федун в случае увольнения Газизова обещал ему передать десять процентов акций «Спартака».

Также владелец клуба дополнительно гарантировал менеджеру 1 миллион евро за каждый год контракта в случае попадания команды в еврокубки.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»