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    Федун должен отдать Газизову 10% акций «Спартака» за увольнение из клуба («Матч ТВ»)

    Стало известно, какие гарантии дал владелец «Спартака» Леонид Федун бывшему генеральному директору клуба Шамилю Газизову.

    По информации «Матч ТВ», Федун в случае увольнения Газизова обещал ему передать десять процентов акций «Спартака».

    Также владелец клуба дополнительно гарантировал менеджеру 1 миллион евро за каждый год контракта в случае попадания команды в еврокубки.

    • Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.
    • В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

    Газизов: «При найме на работу Федун предложил мне акции «Спартака». Не хотел говорить публично, но мне не оставили выбора»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии8
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      Рейтинг: +31167

      oyabun 3 минуты назад

      Федуна с пистолетом у виска заставляли давать такие гарантии? Иначе очень сложно поверить в столь бредовую информацию. Сценарий какого то малобюджетного боевика.

      0
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      Рейтинг: +138

      Болотные 7 минут назад

      Ахах. Бред из гаСпромовского срач тв, рассчитанный на педикулёзную публику из питора. Скоро они сюда набегут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27771

      silver29 11 минут назад

      Вроде не 1 апреля такое читать ))) а Зарему ему он не обещал ? В мире бизнеса нет слова "обещал", это синоним что тебя швырнут.

      2
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      Рейтинг: +12057

      NewLife 11 минут назад

      Этот псевдо спорт канал давно надо переименовать в Фейк ТВ, чтобы не вводить людей в заблуждение. Федун, конечно, дно, как управленец, но не идиот.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3304

      Блямба 14 минут назад

      Реинкарнация Салавата в Шамиля в современных реалиях..

      3
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      Рейтинг: +23594

      vladimir-7 22 минуты назад

      Федун обещать-то обещал Газику, а вот документ-то имеется?

      1
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      Рейтинг: +30512

      VVM1964 23 минуты назад

      Похоже на бред какой - то !!!

      4
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      Рейтинг: +10799

      Вомбат > VVM1964 19 минут назад

      Бред и есть. Детский лепет в исполнении взрослого человека, да еще и делового воспринимается именно как бред. Никто ведь этих обещаний не слышал. Слово Газизова против слова Федуна.

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