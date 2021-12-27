Аршавин: «Ничего особенного в сборной Польши нет – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил шансы команды победить Польшу в первом стыке отбора ЧМ-2022.

– Веришь, что мы пройдем Польшу?

– Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить.

А второй матч выиграть за счeт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

– Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

– Будет, мягко говоря, неприятно.