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  • Аршавин: «Ничего особенного в сборной Польши нет – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить»

Аршавин: «Ничего особенного в сборной Польши нет – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить»

27 декабря 2021, 11:57
18

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил шансы команды победить Польшу в первом стыке отбора ЧМ-2022.

– Веришь, что мы пройдем Польшу?

– Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить.

А второй матч выиграть за счeт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

– Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

– Будет, мягко говоря, неприятно.

  • Россия примет Польшу 24 марта.
  • В случае победы россияне 29 марта разыграют путевку на ЧМ-2022 с Швецией или Чехией.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Польша Аршавин Андрей
Комментарии (18)
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Garrincha58
1640597487
я думал Аршавин с возрастом становится умнее но это не так в сборной Польши есть лучший футболист мира на сегодняшний день у них сыгранная сборная у них большая часть игроков играя за различные европейские команды привыкли биться на поле не же ли наши не до тёпы выбивающие себе всё новые улучшенные контракты а за сборную играют не ради денег, а за страну, но наши так не могут.....
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_Marqella_
1640599306
С усачём могли бы выиграть а с рыжим эстонцем вряд ли...Если Шава выйдет конечно,то шансы у нашей сборной увеличатся..
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Из Твери Леха
1640600023
Ну да, за исключением лучшего в мире напа.
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DOCTOR PENALTY
1640600607
"Будет, мягко говоря, неприятно"... Но, наши ожидания - это наши проблемы. С каждым днём подкаблучные СМИ нагнетают атмосферу неверия, давят на Карпина, поддерживают предателя Дзюбу. Если вся эта оголтелая орава добьётся негативного результата, то будет кайфовать в злорадном угаре. А мы скромненько сидеть с пивком у телевизора и скучненько смотреть как играют чужие... Это нормально?...
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Bozigit
1640602000
Я бы так не сказал. Не думаю, что Левандовски так думает)
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maratagliulin
1640602075
Поляки более наглые и подлые игроки. Надо действовать против них таким же образом...Россия должна выйти в следующий этап.
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Блямба
1640627844
Сказал человек довольно мудрую и довольно обнадёживающую речь.. Во славу нашего..футбола. В ответ-щетина вздыбилась,клыки гнилые выперли...И вонь пошла.. Что же вам такого сделал этот умный человек и лучший игрок России на долгое время.?
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Hektor 84
1640707276
Да только средние по европейским меркам футболисты сборной Польши намного выше уровнем наших кривоножек. И в отличии от наших многие играют в основах клубов из топ 5 евро чемпионатов. А Левандовски, Щесны и Зелинский вообще топ футболисты и играют в топ клубах. Посмотрим, не надо делать таких заявлений. Надо выходить и играть.
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