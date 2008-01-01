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    Аршавин: «Ничего особенного в сборной Польши нет – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил шансы команды победить Польшу в первом стыке отбора ЧМ-2022.

    – Веришь, что мы пройдем Польшу?

    – Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить.

    А второй матч выиграть за счeт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.

    – Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?

    – Будет, мягко говоря, неприятно.

    • Россия примет Польшу 24 марта.
    • В случае победы россияне 29 марта разыграют путевку на ЧМ-2022 с Швецией или Чехией.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии17
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      Рейтинг: +314

      maratagliulin 1 час назад

      Поляки более наглые и подлые игроки. Надо действовать против них таким же образом...Россия должна выйти в следующий этап.

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      Рейтинг: +1302

      Bozigit 1 час назад

      Я бы так не сказал. Не думаю, что Левандовски так думает)

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      Рейтинг: +3019

      Klaido 2 часа назад

      ну, этот балабол запомнился всем по Евро-2012 с его всем памятными:
      "То, что мы не оправдали ваши ожидания, – это не наши проблемы. Это ваши проблемы."
      а ведь греки то были ни о чем, но Шавка и Ко и им умудрились проиграть.
      потому, к полякам надо подходить со всей серьезностью и ответственностью - их игроки не полируют лавку Аталанты, а играют в топовых клубах, вроде Баварии, Юве и т.д....

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      Рейтинг: +14386

      KLIM777 > Klaido 2 часа назад

      ладно хоть этот балобол не запомнился тебе в 2008 году

      0
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      Рейтинг: +3019

      Klaido > KLIM777 1 час назад

      в 2008 году он радостно отметил в кальянной 1/4 финала и потом был никаким с испанцами)) как итог - повторение группы и 0:3, правда, в группе было 1:4 . А да... в группе то он сыграл лишь с немотивированными шведами - в третьем матче)))

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      Рейтинг: +4249

      _Marqella_ > Klaido 1 час назад

      Ты дебил?? Ясно,делитант малолетний...хрень полную написал

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      Рейтинг: +22156

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      "Будет, мягко говоря, неприятно"... Но, наши ожидания - это наши проблемы. С каждым днём подкаблучные СМИ нагнетают атмосферу неверия, давят на Карпина, поддерживают предателя Дзюбу. Если вся эта оголтелая орава добьётся негативного результата, то будет кайфовать в злорадном угаре. А мы скромненько сидеть с пивком у телевизора и скучненько смотреть как играют чужие... Это нормально?...

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      Рейтинг: +4249

      _Marqella_ > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вызовет Валера Дзюбу и он забьёт ,сделает результат,что потом говорить будешь??

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      Рейтинг: +22156

      DOCTOR PENALTY > _Marqella_ 32 минуты назад

      То же самое говорить буду. И раньше говорил.

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      Рейтинг: +4249

      _Marqella_ > DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Ну молодец значит,не меняешь своего мнения...Это достойно уважения..

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      Рейтинг: +5871

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Ну да, за исключением лучшего в мире напа.

      1
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      Рейтинг: +4249

      _Marqella_ 2 часа назад

      С усачём могли бы выиграть а с рыжим эстонцем вряд ли...Если Шава выйдет конечно,то шансы у нашей сборной увеличатся..

      0
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      Рейтинг: +3019

      Klaido > _Marqella_ 1 час назад

      насмешила своей тупостью))) развеселила.....

      3
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      Рейтинг: +15

      pele1981 > Klaido 1 час назад

      Это же баба, чего ты от нее ждешь))))

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      Рейтинг: +11174

      Fusballer > pele1981 1 час назад

      Есть ещё такой тип, зовёт себя семенычем. То же самое пишет. Хотя он может тоже баба.

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      Рейтинг: +15

      pele1981 > Fusballer 57 минут назад

      Все возможно)

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      Рейтинг: +15505

      Garrincha58 3 часа назад

      я думал Аршавин с возрастом становится умнее но это не так в сборной Польши есть лучший футболист мира на сегодняшний день у них сыгранная сборная у них большая часть игроков играя за различные европейские команды привыкли биться на поле не же ли наши не до тёпы выбивающие себе всё новые улучшенные контракты а за сборную играют не ради денег, а за страну, но наши так не могут.....

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