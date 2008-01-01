Аршавин: «Ничего особенного в сборной Польши нет – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить»

Поляки более наглые и подлые игроки. Надо действовать против них таким же образом...Россия должна выйти в следующий этап.
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин оценил шансы команды победить Польшу в первом стыке отбора ЧМ-2022.
– Веришь, что мы пройдем Польшу?
– Ничего особенного в ней нет. Польша и Польша – играя в «Лужниках», мы вполне можем их проходить.
А второй матч выиграть за счeт эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное, ими правильно распорядиться.
– Невыход на чемпионат мира станет катастрофой для российского футбола или отражением его текущего уровня?
– Будет, мягко говоря, неприятно.