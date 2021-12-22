Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года

«Краснодар» объявил о переходе нападающего «Буде-Глимт» Эрика Ботхейма.
Контракт с 21-летним норвежцем рассчитан до конца июня 2025 года. Сообщалось, что «Краснодар заплатит за него 5 миллионов евро.
- В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.
- С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
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Источник: официальный сайт «Краснодара»