Форвард «Буде-Глимт» Ботхейм перешел в «Краснодар». Контракт – до 2025 года

«Краснодар» объявил о переходе нападающего «Буде-Глимт» Эрика Ботхейма.

Контракт с 21-летним норвежцем рассчитан до конца июня 2025 года. Сообщалось, что «Краснодар заплатит за него 5 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 15 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах.

С 15 лет Ботхейм регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии.

регулярно вызывается в юношеские и молодежные сборные Норвегии. Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.