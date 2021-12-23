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  • Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты

Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты

23 декабря 2021, 01:11

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» добыл очко в матче с «Лорьяном». Спасительный гол на 91-й минуте забил форвард Мауро Икарди. За пять минут до этого вторую желтую карточку получил защитник парижан Серхио Рамос.

«Монако» без сдавшего сомнительный тест на коронавирус Александра Головина оказался сильнее «Ренна».

Франция. Лига 1. 19-й тур

Лион – Метц – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Лукеба, 56; 1:1 – Траоре, 59.

Лорьян – ПСЖ – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Монкодю, 40; 1:1 – Икарди, 90+1.

Удаления: нет – Рамос, 86 (вторая ж.к.).

Марсель – Реймс – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Экитике, 75; 1:1 – Пайе, 90+7 (с пенальти).

Удаления: Дьенг, 85 – Гравийон, 90+7 (вторая ж.к.).

Монако – Ренн – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Террье, 16; 1:1 – Бен-Йеддер, 35 (с пенальти); 2:1 – Фолланд, 72.

Ницца – Ланс – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Калимуэндо, 30; 1:1 – Лемина, 63; 2:1 – Клюйверт, 79.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Испания. Примера Лион Метц Лорьян ПСЖ Марсель Реймс Монако Ренн Ницца Ланс Рамос Серхио Головин Александр
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