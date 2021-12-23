Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» добыл очко в матче с «Лорьяном». Спасительный гол на 91-й минуте забил форвард Мауро Икарди. За пять минут до этого вторую желтую карточку получил защитник парижан Серхио Рамос.
«Монако» без сдавшего сомнительный тест на коронавирус Александра Головина оказался сильнее «Ренна».
Франция. Лига 1. 19-й тур
Голы: 1:0 – Лукеба, 56; 1:1 – Траоре, 59.
Голы: 1:0 – Монкодю, 40; 1:1 – Икарди, 90+1.
Удаления: нет – Рамос, 86 (вторая ж.к.).
Голы: 0:1 – Экитике, 75; 1:1 – Пайе, 90+7 (с пенальти).
Удаления: Дьенг, 85 – Гравийон, 90+7 (вторая ж.к.).
Голы: 0:1 – Террье, 16; 1:1 – Бен-Йеддер, 35 (с пенальти); 2:1 – Фолланд, 72.
Голы: 0:1 – Калимуэндо, 30; 1:1 – Лемина, 63; 2:1 – Клюйверт, 79.
Источник: Бомбардир.ру