Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Лига 1. «ПСЖ» после удаления Рамоса спас ничью в игре с «Лорьяном», «Монако» без Головина победил «Ренн» и другие результаты

    Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» добыл очко в матче с «Лорьяном». Спасительный гол на 91-й минуте забил форвард Мауро Икарди. За пять минут до этого вторую желтую карточку получил защитник парижан Серхио Рамос.

    «Монако» без сдавшего сомнительный тест на коронавирус Александра Головина оказался сильнее «Ренна».

    Франция. Лига 1. 19-й тур

    Лион – Метц – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лукеба, 56; 1:1 – Траоре, 59.

    Лорьян – ПСЖ – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Монкодю, 40; 1:1 – Икарди, 90+1.

    Удаления: нет – Рамос, 86 (вторая ж.к.).

    Марсель – Реймс – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Экитике, 75; 1:1 – Пайе, 90+7 (с пенальти).

    Удаления: Дьенг, 85 – Гравийон, 90+7 (вторая ж.к.).

    Монако – Ренн – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Террье, 16; 1:1 – Бен-Йеддер, 35 (с пенальти); 2:1 – Фолланд, 72.

    Ницца – Ланс – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Калимуэндо, 30; 1:1 – Лемина, 63; 2:1 – Клюйверт, 79.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:11
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22540

      bset 1 час назад

      Рамосу что-то совсем не охота играть за ПСЖ

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92316
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68339
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru