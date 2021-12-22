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Марсель - Реймс

22.12.2021, Среда, 23:00 мск Франция. Лига 1, 19 тур Марсель - Реймс
Франция. Лига 1 (2020/2021)
34 тур
23 апреля, пятница 22:00 Реймс 1:3 Марсель
16 тур
19 декабря, суббота 21:00 Марсель 1:1 Реймс
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 18:30 Марсель 0:2 Реймс
Франция. Лига 1 (2018/2019)
23 тур
2 февраля, суббота 23:00 Реймс 2:1 Марсель
15 тур
2 декабря, воскресенье 19:00 Марсель 0:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Марсель 1:0 Реймс
2 тур
16 августа, воскресенье 15:00 Реймс 1:0 Марсель
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
13 февраля, пятница 22:30 Марсель 2:2 Реймс
7 тур
23 сентября, вторник 21:00 Реймс 0:5 Марсель
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
14 марта, пятница 23:30 Реймс 1:1 Марсель
11 тур
26 октября, суббота 19:00 Марсель 2:3 Реймс
Франция. Кубок (2013/2014)
1/32 финала
5 января, воскресенье 23:45 Марсель 2:0 Реймс
Франция. Лига 1 (2012/2013)
38 тур
26 мая, воскресенье 23:00 Марсель 0:0 Реймс
1 тур
12 августа, воскресенье 23:00 Реймс 0:1 Марсель
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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