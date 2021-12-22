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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Реймс
Марсель - Реймс: обзор матча 22 декабря 2021
Марсель
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
1 : 1
Завершен
Реймс
90+7'
Д. Пайет (П)
75'
У. Экитике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Реймс
Желтая карточка
Б. Камара
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Пайет
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Э. Гравийон
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
Замена
П. Лирола
️️️️
Д. Чалета-Цар
90'
+1
Желтая карточка
Д. Пайет
85'
Красная карточка
Б. Дьенг
85'
81'
Желтая карточка
М. Кассама
Замена
Б. Дьенг
️️️️
Жерсон
79'
75'
ГОЛ! 0:1!
У. Экитике
Пас отдал
Конан
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
А. Милик
67'
61'
Замена
У. Экитике
️️️️
Э. Билал Туре
46'
Замена
Б. Локо
️️️️
И. Кеббаль
Желтая карточка
Жерсон
45'
Желтая карточка
В. Ронжье
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
13
Пау Лопес
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
8
Бубакар Камара
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
8
Жерсон
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
30
Дьон Лопи
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
10
Илан Кеббаль
ПВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
9
Бамба Дьенг
ЦФ
Реймс
30
Николас Пеннето
ВР
2
Брэдли Локо
ЛЗ
11
Камори Думбия
АП
22
Уго Экитике
ПВ
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Лопес
15
Чалета-Цар
14
Перес
2
Салиба
8
Камара
21
Ронжье
8
Жерсон
6
Гендузи
10
Пайет
7
Ундер
30
Милик
3-3-1-2-1
1
Райкович
55
Гравийон
5
Абдельхамид
5
Мбоу
25
Фоке
30
Лопи
33
Конан
8
Кассама
10
Кеббаль
11
Мбюкю
19
Туре
15
Чалета-Цар
14
Лирола
14
Лирола
15
Чалета-Цар
30
Милик
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
30
Милик
8
Жерсон
9
Дьенг
9
Дьенг
8
Жерсон
10
Кеббаль
2
Локо
2
Локо
10
Кеббаль
19
Туре
22
Экитике
22
Экитике
19
Туре
Остались в запасе
Марсель
Реймс
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
30
Николас Пеннето
ВР
11
Камори Думбия
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Луис Энрике
ЛВ
Остались в запасе
30
Николас Пеннето
ВР
11
Камори Думбия
АП
19
Н'Дри Филипп Коффи
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Марсель - Реймс
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Велодром
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