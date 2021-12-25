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Материалы

Монако - Ренн

22.12.2021, Среда, 23:00 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Лига 1, 19 тур Монако - Ренн
Франция. Лига 1 (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 22:00 Монако 2:1 Ренн
4 тур
19 сентября, суббота 22:00 Ренн 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2019/2020)
10 тур
20 октября, воскресенье 18:00 Монако 3:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
34 тур
1 мая, среда 20:00 Ренн 2:2 Монако
9 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Монако 1:2 Ренн
Франция. Кубок лиги (2018/2019)
1/4 финала
9 января, среда 20:45 Монако 1:1
(8:7)п		 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
31 тур
4 апреля, среда 19:45 Ренн 1:1 Монако
19 тур
20 декабря, среда 22:50 Монако 2:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
38 тур
20 мая, суббота 22:00 Ренн 2:3 Монако
5 тур
17 сентября, суббота 18:00 Монако 3:0 Ренн
Франция. Кубок лиги (2016/2017)
1/8 финала
14 декабря, среда 23:05 Монако 7:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
35 тур
24 апреля, воскресенье 22:00 Ренн 1:1 Монако
9 тур
4 октября, воскресенье 15:00 Монако 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 1:1 Ренн
15 тур
29 ноября, суббота 22:00 Ренн 2:0 Монако
Франция. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
11 февраля, среда 21:00 Монако 3:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
15 тур
30 ноября, суббота 20:00 Монако 2:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Монако 1:0 Ренн
16 тур
4 декабря, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монако
11 тур
16 декабря, среда 21:00 Монако 1:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2008/2009)
32 тур
18 апреля, суббота 21:00 Монако 3:1 Ренн
14 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Ренн 2:1 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
31 тур
31 марта, понедельник 21:00 Монако 1:2 Ренн
13 тур
3 ноября, суббота 22:00 Ренн 0:1 Монако
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 38 26 8 4 90:36 +54 86
2. Марсель 38 21 8 9 63:38 +25 71
3. Монако 38 20 9 9 65:40 +25 69
4. Ницца 38 20 7 11 52:36 +16 67
5. Ренн 38 20 6 12 82:40 +42 66
6. Страсбур 38 17 12 9 60:43 +17 63
7. Лион 38 17 11 10 66:51 +15 62
8. Ланс 38 17 11 10 62:48 +14 62
9. Нант 38 15 10 13 55:48 +7 55
10. Лилль 38 14 13 11 48:48 0 55
11. Брест 38 13 9 16 49:57 -8 48
12. Реймс 38 11 13 14 43:44 -1 46
13. Монпелье 38 12 7 19 49:61 -12 43
14. Анжер 38 10 11 17 44:55 -11 41
15. Труа 38 9 11 18 37:53 -16 38
16. Лорьян 38 8 12 18 35:63 -28 36
17. Клермон 38 9 9 20 38:69 -31 36
18. Сент-Этьен 38 7 11 20 42:77 -35 32
19. Метц 38 6 13 19 35:69 -34 31
20. Бордо 38 6 13 19 52:91 -39 31
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