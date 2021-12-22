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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Ренн
Монако - Ренн: обзор матча 22 декабря 2021
Монако
22.12.2021, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
2 : 1
Завершен
Ренн
35'
В. Бен-Йеддер (П)
72'
К. Фолланд
16'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Ренн
Замена
Ж. Лукас
️️️️
К. Фолланд
90'
Замена
Б. Бадьяшиль
️️️️
Э. Матацо
89'
Желтая карточка
О. Чуамени
87'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
81'
76'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ж. Мартен
76'
Замена
К. Сулемана
️️️️
М. Терье
ГОЛ! 2:1!
К. Фолланд
Пас отдал
С. Диоп
72'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Энрике
71'
62'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Л. Майер
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Терье
Пас отдал
Г. Лаборд
13'
Желтая карточка
А. Трюффер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
4
Исмаил Якобс
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
11
Мартен Терье
ЛВ
14
Ловро Майер
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
18
Лесли Угочукву
ОП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нюбель
12
Энрике
3
Марипан
21
Дисаси
19
Сидибе
14
Чуамени
8
Матацо
4
Якобс
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-3-2-1
1
Гомис
14
Траоре
5
Баде
17
Омари
3
Трюффер
14
Майер
27
Бурижо
8
Мартен
29
Тайт
11
Терье
9
Лаборд
8
Матацо
5
Бадьяшиль
5
Бадьяшиль
8
Матацо
31
Фолланд
6
Лукас
6
Лукас
31
Фолланд
12
Энрике
10
Мартинш
10
Мартинш
12
Энрике
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
14
Майер
7
Сантамария
7
Сантамария
14
Майер
11
Терье
7
Сулемана
7
Сулемана
11
Терье
8
Мартен
9
Гирасси
9
Гирасси
8
Мартен
Остались в запасе
Монако
Ренн
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
18
Лесли Угочукву
ОП
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
Остались в запасе
18
Лесли Угочукву
ОП
30
Пепе Боне
ВР
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
17
Анди Диуф
ЦП
11
Маттис Аблин
ЦФ
17
Лум Чауна
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
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