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  • Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»

Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»

21 декабря 2021, 00:17
15

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что имеет варианты трудоустройства в РПЛ.

Выполнил ли Марко Николич свою миссию в Москве?

– Абсолютно. Я очень доволен. Не знаю, почему это не чувствуется в Сербии, но в России ко мне относятся с уважением.

У меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ.

Я произвел впечатление на публику, футбольный мир. Легко могу представить, что вскоре я снова буду работать в России.

  • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
  • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
  • Николич – первый иностранный тренер в истории клуба, взявший трофей.

Источник: Espreso
Россия. Премьер-лига Локомотив Николич Марко
Комментарии (15)
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sdkfewr21
1640037989
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман) Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))
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Snek
1640041583
Надеюсь ЦСКА уже ведёт с ним переговоры..
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Боцман59rus
1640054080
_ хотелось бы посмотреть на него в Питере, за Зенит точно стыдно в европе не будет>)))
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DOCTOR PENALTY
1640059782
Было бы неплохо вновь увидеть работу Марко в России. С ним и Виторией поступили непорядочно.
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Dr.Metal
1640062939
К сожалению в России нет крупных клубов, все мыльные пузыри до одного
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Красногорск_Фан
1640067558
В России ты получил неустойку в почти 3 млн. ЕВРО. Еще бы ты не был доволен. А работяги на вредных производствах вкалывают за 20-30 тыс. задыхаясь от химических паров и гибнут в шахтах.
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фанат джигурды
1640073352
Все интересуются, все хотят, но до сих пор никто подписал))) Уфе его стиль очень хорошо подойдёт!!!
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Bozigit
1640078285
Лучше бы остался в Локо
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Ганнибал Лектор
1640084289
Семак, узнав об этом, должно быть, смачно бзданул с испуга..
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хряк СМ
1640114659
В Зенит зовут вместо Семака?
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