Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что имеет варианты трудоустройства в РПЛ.

    Выполнил ли Марко Николич свою миссию в Москве?

    – Абсолютно. Я очень доволен. Не знаю, почему это не чувствуется в Сербии, но в России ко мне относятся с уважением.

    У меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ.

    Я произвел впечатление на публику, футбольный мир. Легко могу представить, что вскоре я снова буду работать в России.

    • Серб возглавлял «Локо» с мая 2020-го по октябрь 2021-го года.
    • Под его руководством команда выиграла Кубок России.
    • Николич – первый иностранный тренер в истории клуба, взявший трофей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Espreso

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:17
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      sdkfewr21 36 минут назад

      Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
      Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
      Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92265
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68324
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru