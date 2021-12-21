Николич: «У меня есть предложения от крупных российских клубов»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, что имеет варианты трудоустройства в РПЛ.

– Выполнил ли Марко Николич свою миссию в Москве?

– Абсолютно. Я очень доволен. Не знаю, почему это не чувствуется в Сербии, но в России ко мне относятся с уважением.

У меня уже есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ.

Я произвел впечатление на публику, футбольный мир. Легко могу представить, что вскоре я снова буду работать в России.