Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли. Контракт с ним рассчитан до лета 2023 года.

49-летний итальянец – 15-й тренер «Спартака» при Леониде Федуне, который приобрел клуб в 2004 году.

При нем команду тренировали: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин (дважды), Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

Ваноли также стал десятым тренером «Спартака» за последние десять лет.

Ваноли привез в «Спартак» 4-х помощников.

По информации «СЭ», он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

«Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.

«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника