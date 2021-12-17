Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

17 декабря 2021, 11:01
12

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли. Контракт с ним рассчитан до лета 2023 года.

49-летний итальянец – 15-й тренер «Спартака» при Леониде Федуне, который приобрел клуб в 2004 году.

При нем команду тренировали: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин (дважды), Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

Ваноли также стал десятым тренером «Спартака» за последние десять лет.

  • Ваноли привез в «Спартак» 4-х помощников.
  • По информации «СЭ», он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
  • «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.

«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Федун Леонид
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1639728300
По пути Челси идут, но только Челси титулы внутри чемпионата берет, да и в еврокубках не последний клуб
Ответить
Fusballer
1639729534
Мало тренеров не бывает.
Ответить
Chehofff
1639730046
Главное, чтобы Заремуха была в постели довольна тренером! Если Ваноли будет хорошо делать "щербакова", то через пол-годика освободят от рабства и отслюнявят пару лямов неустойки.
Ответить
Taps
1639732953
Как же спартаку не повезло на такого придурошного хозяина ... Следующие 10 лет будет также в говне барахтаться.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1639733353
Что Зареме хорошо, то Спартаку смерть.
Ответить
Sancho010365
1639741120
Хотелось бы до Нового года забыть всё плохое с командой Спартак за сезон, провести хорошую подготовку и дальше только вперёд с новым тренером. Подняться на второе место в РПЛ и выиграть Лигу Европы. И потом Паоло Ваноли скажет зачем хотел в Спартак. Я верю в Спартак и хочу команде развития.
Ответить
Блямба
1639747243
За Гунько до сих пор обидно..
Ответить
Главные новости
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
1
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
18:17
6
⚡️ Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
18:14
6
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
17:43
3
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
20
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Все новости
Все новости
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
18:38
4
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
17:51
10
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
17:30
20
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
16:58
2
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
16:55
2
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
16:38
15
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
16:28
14
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
14:37
10
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
14:30
3
Пиняев прокомментировал интерес «Спартака»
14:24
5
Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА
14:18
2
ВидеоОтстраненный из-за ставок Писарский отдал голевой пас пяткой в 1-м матче за новый клуб
14:00
Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»
13:49
18
Тренер «Балтики» оскорбил Мостового и Радимова одним словом
13:46
26
Агент Тюкавина оценил готовность форварда сыграть со «Спартаком»
13:43
ЦСКА заинтересовался бельгийским форвардом
13:32
1
Суперкомпьютер оценил шансы «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» на титул РПЛ
13:28
9
Орлов оценил игру Даку за «Спартак»
13:15
7
Пиняев – о кричалке болельщиков «Локомотива»: «Это чуть-чуть неправильно»
13:07
ФотоИгроки «Крыльев» и «Торпедо» перешли в клуб Второй лиги
12:55
Дивеев объяснил, почему «Зениту» было тяжело в матче с «Факелом»
12:31
1
Реакция Аршавина на переход Слуцкого в медиафутбол
12:24
Орлов – о ничьей «Спартака»: «Что поделать? Осечки еще будут, подвела реализация»
12:06
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+