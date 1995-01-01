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    Ваноли – 15-й тренер «Спартака» при Федуне и 10-й за последние 10 лет

    «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли. Контракт с ним рассчитан до лета 2023 года.

    49-летний итальянец – 15-й тренер «Спартака» при Леониде Федуне, который приобрел клуб в 2004 году.

    При нем команду тренировали: Невио Скала, Александр Старков, Владимир Федотов, Станислав Черчесов, Микаэль Лаудруп, Валерий Карпин (дважды), Унаи Эмери, Дмитрий Гунько, Мурат Якин, Дмитрий Аленичев, Массимо Каррера, Олег Кононов, Доменико Тедеско и Руй Витория.

    Ваноли также стал десятым тренером «Спартака» за последние десять лет.

    • Ваноли привез в «Спартак» 4-х помощников.
    • По информации «СЭ», он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
    • «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.

    «Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 11:01
    Комментарии7
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      Рейтинг: +262

      Chehofff 3 минуты назад

      Главное, чтобы Заремуха была в постели довольна тренером!
      Если Ваноли будет хорошо делать "щербакова", то через пол-годика освободят от рабства и отслюнявят пару лямов неустойки.

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      Рейтинг: +243

      сoсoк пopoсячий 5 минут назад

      Баба-дура тренеров в модельном агентстве среди ..идоров выбирает

      0
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      Рейтинг: +11017

      Fusballer 11 минут назад

      Мало тренеров не бывает.

      0
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      Рейтинг: +22463

      bset 23 минуты назад

      Задачи, прописанные в контракте: побыстрее слить ЛЕ и сосредоточиться на РПЛ

      0
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner 24 минуты назад

      Чудят Федуны, РЖЕТ вся Россия!..)))

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      Рейтинг: +13136

      Skull_Boy 32 минуты назад

      По пути Челси идут, но только Челси титулы внутри чемпионата берет, да и в еврокубках не последний клуб

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      Рейтинг: +11017

      Fusballer > Skull_Boy 11 минут назад

      Ну как не последний... Первый на данный момент)))

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