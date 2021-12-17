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    ⚡ Официально: Ваноли – новый главный тренер «Спартака»

    «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.

    Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:04
    Комментарии24
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      Рейтинг: +4847

      Дядя Серёжа 8 минут назад

      Удачи пожелаем себе, а "Павлик" пущай Ванолит и ванолит не покладая рук.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +328

      Zenit40k 22 минуты назад

      Удачи ваноли ,тебе она понадобится в команде петухов
      Будь осторожен,фанаты у них такие же

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Всеволош > Zenit40k 14 минут назад

      Сказал главный петушок!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4847

      Дядя Серёжа > Zenit40k 11 минут назад

      Это пожелание удачи от баклана-курицы, которая под петухом ходит и радуется, радуется...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11017

      Fusballer > Zenit40k 9 минут назад

      Команду петухов Семак возглавляет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92173

      zigbert 29 минут назад

      Возможно это будет более закрытый вариант игры Спартака по сравнению с Виторией. Хотя у него и нет опыта работы ГТ но совместная работа с Конте в чем то должна ему помочь.
      Удачи тебе Паоло в Спартаке!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25330

      slavutiq70 36 минут назад

      Пока знаем одно о Ваноли , что просто напросто ещё не тренер , Федун в очередной раз превращает клуб в поле для экспериментов , дай бог что бы практикант оказался талантливым и не отправил клуб в ПФЛ , большего от него и не жду ,,,

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11017

      Fusballer 43 минуты назад

      #ВанолиВерим

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4847

      Дядя Серёжа > Fusballer 7 минут назад

      Почти как пентагин

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4843

      rash1959 52 минуты назад

      Сегодня же, после совета директоров объявят о новом рулевом в Спартаке. ...и все вы ЕЁ знаете.
      Опять же, пезтедь по делу или нет будете весной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13301

      Hektor 84 54 минуты назад

      Добро пожаловать Паоло!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4847

      Дядя Серёжа > Hektor 84 7 минут назад

      Пашка Итальянец

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4843

      rash1959 55 минут назад

      Ждать, смотреть и болеть за клуб, а пезтедь по делу или нет будете весной.
      В новый путь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1355

      Obojaemiy 1 час назад

      Ну что Пашка , удачи тебе в этом дерьме! Спартак чемпион"

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      ПОЗОР БАКЛАЖАНАМ 1 час назад

      Ну что же удачи в лучшем клубе России!

      2
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