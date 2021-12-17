⚡ Официально: Ваноли – новый главный тренер «Спартака»

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.

Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.

Ваноли сменил Руя Виторию .

. «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.

Итальянец был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

в «Челси» и «Интере». С 2010 по 2017 год Ваноли работал в системе сборных Италии.