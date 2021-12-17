⚡ Официально: Ваноли – новый главный тренер «Спартака»

Удачи пожелаем себе, а "Павлик" пущай Ванолит и ванолит не покладая рук.
«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.
Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на один год.
- Ваноли сменил Руя Виторию.
- «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.
- Итальянец был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».
- С 2010 по 2017 год Ваноли работал в системе сборных Италии.
Официально: Паоло Ваноли – новый главный тренер «Спартака»Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на годBenvenuto, Паоло! Желаем успешной работы в нашем клубе! pic.twitter.com/maXRTQ0Jnt— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 17, 2021