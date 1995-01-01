«СЭ»: Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 миллиона в год

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.

По информации «СЭ», итальянец будет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро в год. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления на один год.