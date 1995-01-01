«СЭ»: Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 миллиона в год

Не густо, конечно, но прожить можно.
«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.
По информации «СЭ», итальянец будет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро в год. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления на один год.
- Ваноли сменил Руя Виторию.
- «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.
- Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.
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