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    «СЭ»: Ваноли будет зарабатывать в «Спартаке» 1,5 миллиона в год

    «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли на пост главного тренера клуба.

    По информации «СЭ», итальянец будет получать в московском клубе 1,5 миллиона евро в год. Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможностью продления на один год.

    • Ваноли сменил Руя Виторию.
    • «Спартак» – первый клуб, в котором Ваноли будет главным тренером.
    • Команда ушла на зимнюю паузу на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11017

      Fusballer 9 минут назад

      Не густо, конечно, но прожить можно.

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