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    «Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

    «Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли, показав видео с итальянцем в образе художника.

    «История. Традиции. Мастерство. Вдохновение. Возрождение. Эмоции. «Спартак» – это искусство», – говорит Ваноли на итальянском языке.

    В конце видеоролика Ваноли достает из сумки новую картину.

    • Ваноли сменил Руя Виторию.
    • Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.
    • По информации «СЭ», он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    Комментарии21
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      Рейтинг: +262

      Chehofff 7 минут назад

      Правильное имечко тренера! Ждём ваНОЛИ в турнирной таблице! =)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11017

      Fusballer 12 минут назад

      Ваноли приведёт Спартак к чемпионству!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +262

      Chehofff > Fusballer 6 минут назад

      В ФНЛ? И то навряд ли.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      evgeniy.slam 14 минут назад

      «Спартак» – это искусство» - даже шутить стремно на эту тему. Сначала из опы клуб бы вытащили, потом такие заголовки бы писали. А то тешатся заслугами столетней давности

      0
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      Рейтинг: +4847

      Дядя Серёжа 17 минут назад

      Нам бы соцреализм, по ходу...

      0
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      Рейтинг: +759

      Vepras 24 минуты назад

      Помница Остап Бендер тоже был художником, ВХУТЕМАС заканчивал.

      0
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      Рейтинг: +18180

      derrik2000 33 минуты назад

      Прочитал название поста и МГНОВЕННО вспомнилось высказывание:
      "Я художник не местный - попишу и уеду" ))))

      Только нужно добавить: "А неустойку всё равно истребую и получу". ))

      1
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      Рейтинг: +243

      сoсoк пopoсячий 34 минуты назад

      Точнее было бы в образе ё-баря заремы

      0
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      Рейтинг: +3816

      Бомбардиръ 38 минут назад

      В таком случае холст уже не белый... И надпись на ней "здесь была Зарема" может появиться в любое время.

      1
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner > Бомбардиръ 38 минут назад

      Рисуй не рисуй, все равно получишь Руй. Весной Спартак на 16 месте, а Ваноли в теплой Италии со спартаковской неустойкой. И все вокруг ржут.)

      3
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      Рейтинг: +3816

      Бомбардиръ > Cleaner 37 минут назад

      Сейчас розовые очки у того человека)

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      Ответить
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner > Бомбардиръ 34 минуты назад

      Сейчас Ваня на седьмом небе от счастья. Ему дали порулить взрослой командой, а хозяйка клуба с него глаз не сводит!..)

      0
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      Рейтинг: +4467

      R_a_i_n > Cleaner 33 минуты назад

      Тебя в пору приписать к известному параду и рот вымыть с мылом.

      0
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      Рейтинг: +12376

      Cleaner 40 минут назад

      Ваноли нарисует Спартака в стиле ФНЛ. А потом его туда и ОТПРАВИТ!!!...)))

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      Рейтинг: +7535

      piligrim1986 45 минут назад

      лишь бы не от слова "худо"

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      Рейтинг: +710

      Roma56 > piligrim1986 41 минуту назад

      и не "ху.йдо")

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