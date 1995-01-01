«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

Правильное имечко тренера! Ждём ваНОЛИ в турнирной таблице! =)))
«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли, показав видео с итальянцем в образе художника.
«История. Традиции. Мастерство. Вдохновение. Возрождение. Эмоции. «Спартак» – это искусство», – говорит Ваноли на итальянском языке.
В конце видеоролика Ваноли достает из сумки новую картину.
- Ваноли сменил Руя Виторию.
- Контракт с Ваноли рассчитан до конца сезона-2022/23 с опцией продления на один год.
- По информации «СЭ», он будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.