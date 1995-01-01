«Спартак» – это искусство». Клуб представил Ваноли в образе художника

«Спартак» объявил о назначении Паоло Ваноли, показав видео с итальянцем в образе художника.

«История. Традиции. Мастерство. Вдохновение. Возрождение. Эмоции. «Спартак» – это искусство», – говорит Ваноли на итальянском языке.

В конце видеоролика Ваноли достает из сумки новую картину.