Кабелла: «Краснодар» был бы в четверке сильнейших команд Франции»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла представил, где бы был клуб, если бы выступал в чемпионате Франции. Игрок видит краснодарцев в топ-4.

«Краснодар», я думаю, в Лиге 1 был бы в четвeрке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее», – сказал Кабелла.

В 2019 году «Краснодар» купил Кабелла за 12 миллионов евро.

С «Краснодаром» Кабелла играл в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне РПЛ Кабелла провел 16 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.

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