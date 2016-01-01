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    Кабелла: «Краснодар» был бы в четверке сильнейших команд Франции»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла представил, где бы был клуб, если бы выступал в чемпионате Франции. Игрок видит краснодарцев в топ-4.

    «Краснодар», я думаю, в Лиге 1 был бы в четвeрке сильнейших. Во Франции играют быстрее, но во Франции игра более открытая, там больше стремятся играть в атаку. А когда стремишься атаковать, играешь быстрее. В России, когда ты играешь против закрытых команд, которые хорошо защищаются, это делать сложнее», – сказал Кабелла.

    • В 2019 году «Краснодар» купил Кабелла за 12 миллионов евро.
    • С «Краснодаром» Кабелла играл в Лиге чемпионов.
    • В текущем сезоне РПЛ Кабелла провел 16 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:04
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15379

      Garrincha58 47 минут назад

      иди кури кальян на канарах и не мечтай о том чего не может быть в принципе

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