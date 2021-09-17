Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла не уверен, что ему стоило переходить в команду. Он играет в России с 2019 года.

«Краснодар» мне предложил высокую зарплату, еврокубки, развитую инфраструктуру. Я к этому и стремился. Я не мог отказаться от предложения, поскольку «Краснодар» так много предлагал за меня «Сент-Этьену». Это было хорошо для французского клуба.

Это был хороший трехлетний контракт. Однако на месте руководства «Сент-Этьена» я бы не отпустил себя. Мы боролись за высокие места, а фанаты любили меня. За мной могли последовать и другие футболисты.

Семья, тренерский штаб хотели, чтобы я остался в «Сент-Этьене». Я решил перейти в «Краснодар». Возможно, решение было ошибочным», – сказал Кабелла.