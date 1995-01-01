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    Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»

    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла не уверен, что ему стоило переходить в команду. Он играет в России с 2019 года.

    «Краснодар» мне предложил высокую зарплату, еврокубки, развитую инфраструктуру. Я к этому и стремился. Я не мог отказаться от предложения, поскольку «Краснодар» так много предлагал за меня «Сент-Этьену». Это было хорошо для французского клуба.

    Это был хороший трехлетний контракт. Однако на месте руководства «Сент-Этьена» я бы не отпустил себя. Мы боролись за высокие места, а фанаты любили меня. За мной могли последовать и другие футболисты.

    Семья, тренерский штаб хотели, чтобы я остался в «Сент-Этьене». Я решил перейти в «Краснодар». Возможно, решение было ошибочным», – сказал Кабелла.

    • С «Краснодаром» Кабелла играл в Лиге чемпионов.
    • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
    • 31-летний Кабелла в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: Peuple-vert.fr

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    Сегодня, 16:23
    Комментарии7
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      Рейтинг: +9431

      Cleaner 25 минут назад

      Минус один игрок в Краснодаре.

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      Рейтинг: +1216

      Олег1204 26 минут назад

      А чего вы ждете? Он переходил в лигу когда краснодар на равных сражался с Севильей, Валенсией, Байером. Теперь 1/16 лиги европы это предел мечтаний. Я смотрю все до сих пор в илюзиях живут что вот вот с колен подымется футбол.

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      Рейтинг: +1492

      geroin161 52 минуты назад

      Ничего себе подача.
      Зря перешёл???
      Забрались футболисты в Краснодаре. Такие высказывания, как минимум стыдно вслух произносить.

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      Рейтинг: +2143

      Krasnodar 123 53 минуты назад

      Сент-Этьен твой идет вторым снизу в лиге 1 !!! Пусть выкупят тебя у Краснодара и отваливай! Ошибка была скорее руководства Краснодара, ты не оправдал доверия и потраченных на тебя средств! Не стал не то что-бы лидером команды да же просто " СВОИМ" жаль, но это факт.

      1
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      Рейтинг: +13722

      KLIM777 1 час назад

      сент-этьен каждый год блещет в еврокубках)) даже не успеваем проследить за ним)) так быстро он их выигрывает)

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      Рейтинг: +51860

      portero 1 час назад

      Значит досвидос...

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      Рейтинг: +569

      99-й 1 час назад

      Да по-любому ошибочным. Пользы *** с тебя тут как с кобеля молока...

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