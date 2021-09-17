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  • Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»

Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»

17 сентября 2021, 16:23
33

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла не уверен, что ему стоило переходить в команду. Он играет в России с 2019 года.

«Краснодар» мне предложил высокую зарплату, еврокубки, развитую инфраструктуру. Я к этому и стремился. Я не мог отказаться от предложения, поскольку «Краснодар» так много предлагал за меня «Сент-Этьену». Это было хорошо для французского клуба.

Это был хороший трехлетний контракт. Однако на месте руководства «Сент-Этьена» я бы не отпустил себя. Мы боролись за высокие места, а фанаты любили меня. За мной могли последовать и другие футболисты.

Семья, тренерский штаб хотели, чтобы я остался в «Сент-Этьене». Я решил перейти в «Краснодар». Возможно, решение было ошибочным», – сказал Кабелла.

  • С «Краснодаром» Кабелла играл в Лиге чемпионов.
  • Сейчас «Краснодар» идет в РПЛ 7-м.
  • 31-летний Кабелла в сезоне РПЛ не пропустил ни матча, забил гол, сделал 3 результативные передачи.

Источник: Peuple-vert.fr
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Краснодар Кабелла Реми
Комментарии (33)
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portero
1631885606
Значит досвидос...
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Krasnodar 123
1631886810
Сент-Этьен твой идет вторым снизу в лиге 1 !!! Пусть выкупят тебя у Краснодара и отваливай! Ошибка была скорее руководства Краснодара, ты не оправдал доверия и потраченных на тебя средств! Не стал не то что-бы лидером команды да же просто " СВОИМ" жаль, но это факт.
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Олег1204
1631888429
А чего вы ждете? Он переходил в лигу когда краснодар на равных сражался с Севильей, Валенсией, Байером. Теперь 1/16 лиги европы это предел мечтаний. Я смотрю все до сих пор в илюзиях живут что вот вот с колен подымется футбол.
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insider_retro
1631890454
Импонирует своим честным ответом и начальным периодом своего выступления за быков... Реми обманулся, а клуб облизнётся по окончанию контракта...
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житель СПб
1631892676
Жаль, что планы не реализовались с двух сторон.
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JTherry
1631894638
"Мы боролись за высокие места, а фанаты любили меня..." ...возможно, из-за этого ностальгия по клубу из Франции... игроку надо принять данность, и не противопоставлять себя нынешнему клубу...
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Фантомас 67
1631898842
Ну, сказал бы сразу, прошу пардон, погнался за баблом, как и ещё один не играющий сейчас "умник" Вильена. Скажите спасибо, что платят вам не за "сдельщину", а согласно контрактам. Поэтому наверное, вам и херово?!
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zigbert
1631899831
Надо играть а не высказывать свое потребительское отношение к клубу.
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владимир миронов
1631900128
Не команда должна вписаться к тебе, а ты должен войти в команду.
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Кузьмич на трибуне
1631900750
Забыл уже сколько клуб вложил в тебя , когда ты кресты порвал, и пол года получал бабло на больничном. Однако память у этих легов короткая.
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