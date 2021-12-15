Кабелла: «Сент-Этьен» ошибся, отпустив меня в «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла считает, что его бывший клуб «Сент-Этьен» ошибся, отпустив его в Россию. Однако сейчас игрок счастлив.

– «Все хотели, чтобы я остался в «Сент-Этьене» – семья, руководство и тренерский штаб. Я сам принял такое решение. И, возможно, оно оказалось ошибочным», – эту цитату дали российские СМИ в сентябре из вашего интервью французскому изданию, но потом вы сказали, что это неправильный перевод ваших слов. Что вы тогда имели ввиду?

– Я сказал, что если бы я был президентом, то не продал бы своего лучшего игрока. В искаженных словах было сказано, что я совершил ошибку, уехав, хотя я вовсе этого не говорил. Я сказал, что если бы я был президентом «Сент-Этьена», то не отпустил бы игрока, особенно с учетом игры в Лиге Европы. В общем, я говорил о том, что было ошибкой «Сент-Этьена» отпустить меня, а не то, что я ошибся, перейдя в «Краснодар». Это всe, что я сказал, мне нечего скрывать. Я приехал в «Краснодар», чтобы выигрывать трофеи и бороться за попадание в Лигу чемпионов, и я счастлив сейчас, хотя «Сент-Этьен» в моем сердце.

В 2019 году «Краснодар» купил Кабелла за 12 миллионов евро.

С «Краснодаром» Кабелла играл в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне РПЛ Кабелла провел 16 матчей, забил 4 гола, сделал 6 результативных пасов.

Кабелла: «Возможно, мой трансфер в «Краснодар» был ошибкой»