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    «Матч ТВ»: Витория не согласен с увольнением из «Спартака» и отказывается расторгать контракт

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказывается расторгать контракт со столичным клубом.

    «К утру среды Паоло Ваноли все ещe не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

    Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

    • Витория возглавляет команду с мая.
    • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
    • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии48
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      Рейтинг: +1127

      Semargl18 6 минут назад

      Дет сад.. ясельки блин... как он отказывается если есть пункт о расторжении? я тоже не согласен с его увольнением но контракт есть контракт.

      0
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      Рейтинг: +18141

      derrik2000 9 минут назад

      "Бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал ситуацию с возможной отставкой главного тренера красно-белых Руя Витории.

      «Конечно, я за то, чтобы Витория остался в «Спартаке». Больше комментировать ничего не буду», — цитирует Тихонова «РБ-Спорт».

      0
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      Рейтинг: +3800

      neveldomha 13 минут назад

      Руй вам, а не расторжение!!!!!

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      Рейтинг: +4908

      Semenycch 17 минут назад

      Цирк свиней по прежнему на арене и радует зрителей. :)

      2
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      Рейтинг: +4316

      R_a_i_n > Semenycch 2 минуты назад

      Почему бомжи всегда орут громче всех, когда дела касаются Спартака?

      0
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      ...
      Рейтинг: +4908

      Semenycch > R_a_i_n 1 минуту назад

      Мы не орем, у нас привычки такой нет, мы просто смеемся! :)))

      0
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      Рейтинг: +3070

      Блямба 25 минут назад

      В раздевалке гладиаторов залёг под тёплым душем португальский лев..
      Непривычные к такому "Animal Planet" фракийцы с унылыми лицами
      столпились подле душевой.
      Стояло злобное нетерпеливое молчание..
      Все ждали Марка Красса,а он всё медлил..
      Смеркалось.Эвтибида на ушах.

      3
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      Рейтинг: +567

      Soccerdealer63 51 минуту назад

      Нормально, Григорий...)))
      Поезд прибывает на конечную, просьба освободить вагоны...
      Хотя, ... А, чё, собственно,.. чему тут удивляться в наше-то времечко?)))
      Вона, в соседней "братской" (ставлю в кавычки, потому, что не понимаю почему не в "сестринской"?) славянской стране... Президент после проигранных выборов отказался уходить))) А тут...в девятой команде заштатного турниришки (РПЛ) неизвестные футболу люди бюджеты пилят и должность делят...
      НЕ СОБЫТИЕ))

      1
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      Рейтинг: +4827

      rash1959 1 час назад

      А это что за )(уй с горы - "источник, знакомый с ситуацией"? К обеду окажется, что всё подписано и руй уже дома пьёт португальский портвейн, а СРАЧтв продолжает кидать говно на вентилятор. Успокойтесь, и идите работать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12321

      Cleaner 1 час назад

      Спартак это как всегда ПОРЖАТЬ!!!!!!!!!!!!!................)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +4827

      rash1959 > Cleaner 1 час назад

      прежде ем поржать, вынь )(уй изо рта.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3727

      Snek > rash1959 19 минут назад

      Совет бывалого?

      4
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      Рейтинг: +18141

      derrik2000 1 час назад

      "Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке».

      «Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...» — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс»

      ИМЕННО ТАК!!!

      4
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      Рейтинг: +55215

      portero > derrik2000 1 час назад

      Сильно однако...
      Но похоже, что игрушка в руках "дамочки"...

      2
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      ...
      Рейтинг: +18141

      derrik2000 > portero 1 час назад

      Почему "похоже"???
      Одни жонкам бутики для развлечения покупают, а главная в семействе Салиховых не из таких.

      "Не хочу быть вольною царицей, а хочу быть владычицей морскою" (с) ((

      1
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      Рейтинг: +4827

      rash1959 > derrik2000 51 минуту назад

      Нашёл кого цитировать... А "дамочка" реально взяла вожжи в свои ручки. Сейчас молоть впустую бессмысленно, сидим и отдыхаем два месяца, думаю новости будут только к февралю. Здесь на сайте столько "любителей" Спартака с клубными аватарками, которые больше бомжей желают клубу скандалов и гадостей. Нечего сказать - лучше промолчать.

      0
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      Рейтинг: +731

      апоголлл > derrik2000 40 минут назад

      правильно он сказал,в точку.

      2
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      Рейтинг: +258

      Chehofff 1 час назад

      Ну, правильно. Если Спартак хочет разорвать контракт односторонне, то пусть платит неустойку 3,5 ляма евро.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55215

      portero > Chehofff 1 час назад

      похоже что сэкономить хотели, но не на того напали...
      Этот в свой суд подаст, который на 99% примет решение в его пользу...

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