«Матч ТВ»: Витория не согласен с увольнением из «Спартака» и отказывается расторгать контракт

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказывается расторгать контракт со столичным клубом.

«К утру среды Паоло Ваноли все ещe не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.