«Матч ТВ»: Витория не согласен с увольнением из «Спартака» и отказывается расторгать контракт

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказывается расторгать контракт со столичным клубом.
«К утру среды Паоло Ваноли все ещe не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.
Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.
- Витория возглавляет команду с мая.
- Его контракт с клубом действует до 2023 года.
- Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.
Источник: «Матч ТВ»