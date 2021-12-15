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  • «Матч ТВ»: Витория не согласен с увольнением из «Спартака» и отказывается расторгать контракт

«Матч ТВ»: Витория не согласен с увольнением из «Спартака» и отказывается расторгать контракт

15 декабря 2021, 11:18
58

Главный тренер «Спартака» Руй Витория отказывается расторгать контракт со столичным клубом.

«К утру среды Паоло Ваноли все ещe не объявлен в качестве главного тренера «Спартака», так как этот пост на данный момент де-юре занимает Руй Витория.

Португальский специалист не согласен с увольнением и отказывается подписывать бумаги о расторжении», – сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

  • Витория возглавляет команду с мая.
  • Его контракт с клубом действует до 2023 года.
  • Презентация Ваноли в «Спартаке» ожидается 17 декабря. Клуб нанял для него переводчика.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй Ваноли Паоло
Комментарии (58)
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sobaka120982
1639556882
Понятно что как тренер это темная лошадка, вроде и в ле все хорошо а в рпл наоборот все печально, но друзья дайте ему хоть полный год, разве это дело за пол года хотите результата? Только в Спартаке такое
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Форвард 79
1639558820
Ха Виторию так просто не выкинеш. Неожидали да! Думали каждые пол года можно тренеров менять, а уж нет.)))
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Fusballer
1639558944
Вот это поворот!
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derrik2000
1639558981
Давай, Руй, дави эту "счастливую семейную пару" Салиховых! Как в том анекдоте, "не догоню, так согреюсь". ))
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Chehofff
1639559893
Ну, правильно. Если Спартак хочет разорвать контракт односторонне, то пусть платит неустойку 3,5 ляма евро.
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derrik2000
1639560171
"Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации в московском «Спартаке». «Спартак» — это отдельная планета. Одному Богу известно, что там в голове у людей. Да им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть. Все его знают. Точнее её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Не в курсе. Но футбольного там мало! Больше эмоций. Нормальный такой женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю...» — цитирует Овчинникова «Спорт-экспресс» ИМЕННО ТАК!!!
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Блямба
1639563057
В раздевалке гладиаторов залёг под тёплым душем португальский лев.. Непривычные к такому "Animal Planet" фракийцы с унылыми лицами столпились подле душевой. Стояло злобное нетерпеливое молчание.. Все ждали Марка Красса,а он всё медлил.. Смеркалось.Эвтибида на ушах.
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neveldomha
1639563808
Руй вам, а не расторжение!!!!!
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Давид59
1639566023
В принципе при нём Спартак не хуже, чем до него. Такая ситуация была при Карпине. Его уволили, когда Спартак был 2-м.
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Форвард 79
1639568436
Молодец Витория! Не сдавайся, тебя даже Спалетти не одолел)
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