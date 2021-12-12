РПЛ. «Ахмат» благодаря трем пенальти разгромил «Химки» и опередил «Локомотив»

«Ахмат» в домашнем матче 18-го тура РПЛ крупно обыграл бывшую команду своего главного тренера Андрея Талалаева – «Химки». Тульский рефери Алексей Амелин назначил в пользу грозненцев три пенальти, которые были реализованы.

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате вышел на замену на 46-й минуте и оформил дубль. У химчан единственный гол забил Александр Трошечкин.

«Ахмат» идет в очке от зоны еврокубков. «Химки» замыкают таблицу, в 18 матчах у команды всего две победы.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович (Иналкаев, 82), Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов (Уциев, 70), Харин (Быстров, 70), Архипов (Конате, 46 (Швец, 82)).

«Химки»: Лантратов, Набиуллин (Садыгов, 76), Карпов (Долгов, 46), Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук (Давидян, 70), Мирзов, Трошечкин (Сабович, 70), Боженов (Жумабеков, 70), Соколов.

Предупреждения: нет – Кухарчук, 12; Боженов, 49.

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