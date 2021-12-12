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  • РПЛ. «Ахмат» благодаря трем пенальти разгромил «Химки» и опередил «Локомотив»

РПЛ. «Ахмат» благодаря трем пенальти разгромил «Химки» и опередил «Локомотив»

12 декабря 2021, 18:28
19

«Ахмат» в домашнем матче 18-го тура РПЛ крупно обыграл бывшую команду своего главного тренера Андрея Талалаева«Химки». Тульский рефери Алексей Амелин назначил в пользу грозненцев три пенальти, которые были реализованы.

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате вышел на замену на 46-й минуте и оформил дубль. У химчан единственный гол забил Александр Трошечкин.

«Ахмат» идет в очке от зоны еврокубков. «Химки» замыкают таблицу, в 18 матчах у команды всего две победы.

Россия. РПЛ. 18-й тур

Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

«Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович (Иналкаев, 82), Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов (Уциев, 70), Харин (Быстров, 70), Архипов (Конате, 46 (Швец, 82)).

«Химки»: Лантратов, Набиуллин (Садыгов, 76), Карпов (Долгов, 46), Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук (Давидян, 70), Мирзов, Трошечкин (Сабович, 70), Боженов (Жумабеков, 70), Соколов.

Предупреждения: нет – Кухарчук, 12; Боженов, 49.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Химки Локомотив
Комментарии (19)
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житель СПб
1639323315
3 пенальти?! Это что-то... Но Химки явно готовятся на выход...
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B.G.
1639323355
пипец....3 пены...
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ilichkadr
1639323465
Видать стеганули конкретно..............
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MaxRnD
1639323523
Посмотрев эту игру, я понял, что зря сегодня наезжал на Карасёва. Так, как свистел сегодня в Грозном Омелин, боятся открыто свистеть даже в пользу Зенита ....
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vladik12
1639323941
Зимой все может измениться, но пока "Химки" могут смело заказывать отпевание.
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vladik12
1639324505
Когда судья захотел живым и здоровым уехать из Грозного.
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GoLenaStop
1639324590
Судья был какой-то потерянный... Оправдывался перед игроками Химок... А, Ахмат играл смелее, всё было видно в первом тайме. Но три пеналя - это, наверное, перебор. Это - издержки ВАР, когда возможно всё... Удачи командам!
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Мася_1989
1639327608
Судья хорошая!
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Avengеr
1639331623
Надо отменить фразу и забыть..... «Судья продажная! Козёл ты!» История фразы Кадырова, ставшей крылатой 25 марта 2020, 21:00 МСК
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paracetamol
1639373986
Химки, кажись, уже в унитаз спустили.
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