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    РПЛ. «Ахмат» благодаря трем пенальти разгромил «Химки» и опередил «Локомотив»

    «Ахмат» в домашнем матче 18-го тура РПЛ крупно обыграл бывшую команду своего главного тренера Андрея Талалаева«Химки». Тульский рефери Алексей Амелин назначил в пользу грозненцев три пенальти, которые были реализованы.

    Форвард «Ахмата» Мохамед Конате вышел на замену на 46-й минуте и оформил дубль. У химчан единственный гол забил Александр Трошечкин.

    «Ахмат» идет в очке от зоны еврокубков. «Химки» замыкают таблицу, в 18 матчах у команды всего две победы.

    Россия. РПЛ. 18-й тур

    Ахмат (Грозный) – Химки – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Коновалов, 19 (с пенальти); 2:0 – Тимофеев, 45+4 (с пенальти); 3:0 – Конате, 50 (с пенальти); 4:0 – Конате, 65; 4:1 – Трошечкин, 67.

    «Ахмат»: Шелия, Семeнов, Нижич, Богосавац, Тодорович (Иналкаев, 82), Тимофеев, Коновалов, Уткин, Карапузов (Уциев, 70), Харин (Быстров, 70), Архипов (Конате, 46 (Швец, 82)).

    «Химки»: Лантратов, Набиуллин (Садыгов, 76), Карпов (Долгов, 46), Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Кухарчук (Давидян, 70), Мирзов, Трошечкин (Сабович, 70), Боженов (Жумабеков, 70), Соколов.

    Предупреждения: нет – Кухарчук, 12; Боженов, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +239

      SpartakMoskwa 7 минут назад

      Локо сила

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      Рейтинг: +155

      Мася_1989 26 минут назад

      Судья хорошая!

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      ...
      Рейтинг: +755

      стоп кран > Мася_1989 19 минут назад

      Осень хорошая судья , осень...Ты Мася правильно сказала.

      1
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      Рейтинг: +48093

      MaxRnD > Мася_1989 11 минут назад

      Судья просто жить сильно хотела

      1
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      Рейтинг: +755

      стоп кран 32 минуты назад

      охренеть ---три пенальти ....Там чо, Кадыров с судьей перед матчем разговор имел ?

      1
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      Рейтинг: +26436

      пьяныйхоровод 42 минуты назад

      Да мало кого парят эти 3 пенки , все говномёты свои усилия бросили на заваливания калом Зенит (ожидаемо , потому как вопреки их ожиданиям Зенит не проиграл ).

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      Рейтинг: +755

      стоп кран > пьяныйхоровод 11 минут назад

      А аедь я помню время кады у тебя минусов было за тридцать тыщ...Спасибо Бомбардиру скостили тебе срок, в уважаемые люди вывели.Скока орденов--плюсов )))

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      Рейтинг: +8253

      GoLenaStop 1 час назад

      Судья был какой-то потерянный... Оправдывался перед игроками Химок...
      А, Ахмат играл смелее, всё было видно в первом тайме.
      Но три пеналя - это, наверное, перебор.
      Это - издержки ВАР, когда возможно всё...
      Удачи командам!

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      Рейтинг: +6281

      vladik12 1 час назад

      Когда судья захотел живым и здоровым уехать из Грозного.

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      Рейтинг: +48093

      MaxRnD > vladik12 1 час назад

      Теперь у него абонемент, как минимум на год

      1
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      Рейтинг: +639

      пега 1 час назад

      когда в Грозном было легко?

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      Рейтинг: +6281

      vladik12 1 час назад

      Зимой все может измениться, но пока "Химки" могут смело заказывать отпевание.

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      Рейтинг: +48093

      MaxRnD 1 час назад

      Посмотрев эту игру, я понял, что зря сегодня наезжал на Карасёва. Так, как свистел сегодня в Грозном Омелин, боятся открыто свистеть даже в пользу Зенита ....

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      Рейтинг: +13190

      житель СПб > MaxRnD 1 час назад

      А Зенит то здесь при чем?! Карасев, как давно известно, из "нелюбимых" Зенитом судей. Он, как правило, судит против нас.

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      Рейтинг: +48093

      MaxRnD > житель СПб 1 час назад

      Загуглил. Пройдите по ссылке:
      http://www.zenit-history.ru/529-sudi/5271-karasjov-sergej-gennadevich
      Там всё даже лучше, чем хорошо

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      Рейтинг: +13205

      ilichkadr 1 час назад

      Видать стеганули конкретно..............

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