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Судьи
Главный судья:
Алексей Амелин (Тула)
Помощники:
Дмитрий Сафьян, Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR - Владислав Безбородов AVAR-1 - Дмитрий Чельцов AVAR-2 - Андрей Веретешкин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Николай Левников
Материалы

Ахмат - Химки

12.12.2021, Воскресенье, 16:30 мск Грозный, стадион Ахмат-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Ахмат - Химки
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
11 тур
17 октября, воскресенье 16:30 Химки 2:0 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
26 тур
17 апреля, суббота 14:00 Ахмат 3:1 Химки
4 тур
22 августа, суббота 16:00 Химки 1:2 Ахмат
Россия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
28 октября, среда 19:00 Ахмат 2:1 Химки
Россия. Премьер-лига 2009
24 тур
3 октября, суббота 16:15 Химки 1:2 Ахмат
10 тур
23 мая, суббота 19:00 Ахмат 2:0 Химки
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
28 сентября, воскресенье 20:15 Ахмат 1:0 Химки
9 тур
7 мая, среда 19:00 Химки 0:1 Ахмат
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 12 декабря 2021, 19:37

    а не много ли пенальти назначили Химчанам ? переборчик получился. Судье, наверное, Мерс подарят.

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    Рейтинг: +5113

    hunta 12 декабря 2021, 19:03

    Судья - "жесть", не продажная...., но купленная.

    2
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    Рейтинг: +469

    BoaSnake 12 декабря 2021, 18:31

    Жаль в Грозном штатного пенальтиста нет, мог бы лучшим бомбардиром чемпионата стать.

    3
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 12 декабря 2021, 18:24

    Не позорьтесь там в комментаторской, какой с Тимофеева лучший игрок ? Тут, исходя из сюжета, лучший должен номинироваться вообще не из полевых

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 18:09

    Африканец из Грозного просто кудесник)))

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 17:53

    Даже зениту такое не снилось))

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    Рейтинг: +5954

    ySS 12 декабря 2021, 17:51

    Даёшь, четвёртый!)
    ...и пятый можно)

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD > ySS 12 декабря 2021, 17:53

    Откуда этот честнейший человек в РПЛ появился ?

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    Рейтинг: +5954

    ySS > MaxRnD 12 декабря 2021, 17:59

    Кто-то из янцев привел)
    Смена растёт!)

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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 12 декабря 2021, 17:48

    Цирк ! После четвёртого, судья, как минимум, получит звание почётного гражданина г. Грозный

    5
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    Рейтинг: +55670

    MaxRnD 12 декабря 2021, 17:22

    Судья не продажная, не ? ))

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    Рейтинг: +5113

    hunta > MaxRnD 12 декабря 2021, 19:05

    Не, купленная.

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