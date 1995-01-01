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    Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обменялся голами с «Янг Бойз» и после отставки Сульшера не проигрывает

    «Манчестер Юнайтед» на финише группового этапа Лиги чемпионов не смог победить «Янг Бойз». У англичан на девятой минуте забил Мэйсон Гринвуд.

    Таким образом, «Янг Бойз» в обоих матчах против манчестерцев не проиграл, но финишировал в группе последним.

    Манчестерцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Это был первый матч Ральфа Рангника в ЛЧ в качестве менеджера «Манчестер Юнайтед».

    С момента отставки Уле-Гуннара Сульшера манчестерцы не проигрывают.

    Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гринвуд, 9; 1:1 – Ридер, 42.

    Результаты Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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