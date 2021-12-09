Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обменялся голами с «Янг Бойз» и после отставки Сульшера не проигрывает

«Манчестер Юнайтед» на финише группового этапа Лиги чемпионов не смог победить «Янг Бойз». У англичан на девятой минуте забил Мэйсон Гринвуд.

Таким образом, «Янг Бойз» в обоих матчах против манчестерцев не проиграл, но финишировал в группе последним.

Манчестерцы досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. Это был первый матч Ральфа Рангника в ЛЧ в качестве менеджера «Манчестер Юнайтед».

С момента отставки Уле-Гуннара Сульшера манчестерцы не проигрывают.

Лига чемпионов. Группа F. 6-й тур

Манчестер Юнайтед (Англия) – Янг Бойз (Швейцария) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гринвуд, 9; 1:1 – Ридер, 42.

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