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Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

08.12.2021, Среда, 23:00 мск Лига чемпионов, 6 тур Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Лига чемпионов (2021/2022), группа F
1 тур
14 сентября, вторник 19:45 Янг Бойз 2:1 Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов (2018/2019), группа H
5 тур
27 ноября, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Янг Бойз
1 тур
19 сентября, среда 22:00 Янг Бойз 0:3 Манчестер Юнайтед
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Юн 6 3 2 1 11:8 +3 11
2. Вильярреал 6 3 1 2 12:9 +3 10
3. Аталанта 6 1 3 2 12:13 -1 6
4. Янг Бойз 6 1 2 3 7:12 -5 5
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    Рейтинг: +289

    ц 9 декабря 2021, 00:56

    Выставлять такой состав, это полное неуважение к болелам.

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    Рейтинг: +2995

    Валерий2705 9 декабря 2021, 00:04

    Бл, кто бы что не говорил, а Янг Бойз красавцы, не просто бьются в ЛЧ, а играют в футбол, в самом прекрасном смысле этого слова. А бюджет как у условного Рубина. Зато Семаку сегодня того и гляди памятник поставят, потому как он в ничего не решающем матче, наконец то не обссикался показать футбол.

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    Рейтинг: +706

    Forvard47 8 декабря 2021, 23:17

    опа а где криш

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    Рейтинг: +56

    borz_95ers > Forvard47 8 декабря 2021, 23:33

    на травме

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 декабря 2021, 21:45

    только у МЮ тренер не Сульшер

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 декабря 2021, 21:45

    КР должен забить !!!

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    Рейтинг: +890

    3meeeD > andrej-lucevich 8 декабря 2021, 23:45

    Из дому в девятку)

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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 8 декабря 2021, 21:44

    2:1 или больше

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