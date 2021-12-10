Манчестер Юнайтед - Янг Бойз

Выставлять такой состав, это полное неуважение к болелам.
|1 тур
|14 сентября, вторник
|19:45
|Янг Бойз
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|1 тур
|14 сентября, вторник
|19:45
|Янг Бойз
|2:1
|Манчестер Юнайтед
|5 тур
|27 ноября, вторник
|23:00
|Манчестер Юнайтед
|1:0
|Янг Бойз
|1 тур
|19 сентября, среда
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|Манчестер Юнайтед
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Юн
|6
|3
|2
|1
|11:8
|+3
|11
|2.
|Вильярреал
|6
|3
|1
|2
|12:9
|+3
|10
|3.
|Аталанта
|6
|1
|3
|2
|12:13
|-1
|6
|4.
|Янг Бойз
|6
|1
|2
|3
|7:12
|-5
|5
Бл, кто бы что не говорил, а Янг Бойз красавцы, не просто бьются в ЛЧ, а играют в футбол, в самом прекрасном смысле этого слова. А бюджет как у условного Рубина. Зато Семаку сегодня того и гляди памятник поставят, потому как он в ничего не решающем матче, наконец то не обссикался показать футбол.
только у МЮ тренер не Сульшер
КР должен забить !!!
Из дому в девятку)
2:1 или больше