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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз: обзор матча 08 декабря 2021
Манчестер Юнайтед
08.12.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 1
Завершен
Янг Бойз
9'
М. Гринвуд
42'
Ф. Ридер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
Замена
Ч. Сэвидж
️️️️
Х. Мата
89'
Замена
З. Икбал
️️️️
Д. Лингард
89'
Желтая карточка
Ш. Шоретайр
79'
77'
Замена
С. Лаупер
️️️️
М. Камара
Замена
Ш. Шоретайр
️️️️
А. Диалло
68'
Замена
Т. Хитон
️️️️
Д. Хендерсон
68'
62'
Замена
В. Канга
️️️️
Джордан
62'
Замена
С. Хефти
️️️️
Ф. Ридер
62'
Замена
В. Сьерро
️️️️
М. Эбишер
Замена
Т. Менжи
️️️️
Л. Шоу
61'
42'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ридер
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
Пас отдал
Л. Шоу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Янг Бойз
91
Гийом Февр
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
5
Мохамед Камара
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
32
Матей Коварж
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
8
Чарли Сэвидж
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
Янг Бойз
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Сандро Лаупер
ЦП
4
Венсан Сьерро
ЦП
30
Нико Майер
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Янник Туре
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Хендерсон
23
Шоу
3
Байи
29
Ван-Биссака
18
Матич
6
ван де Бек
19
Эланга
64
Мата
11
Гринвуд
77
Лингард
16
Диалло
4-1-2-1-2
91
Февр
23
Масейрас
5
Камара
28
Лустенбергер
21
Лефор
35
Мартинс
20
Эбишер
32
Ридер
13
Нгамале
9
Джордан
12
Элиа
16
Диалло
47
Шоретайр
47
Шоретайр
16
Диалло
1
Хендерсон
22
Хитон
22
Хитон
1
Хендерсон
23
Шоу
15
Менжи
15
Менжи
23
Шоу
77
Лингард
14
Икбал
14
Икбал
77
Лингард
64
Мата
8
Сэвидж
8
Сэвидж
64
Мата
9
Джордан
9
Канга
9
Канга
9
Джордан
32
Ридер
30
Хефти
30
Хефти
32
Ридер
5
Камара
30
Лаупер
30
Лаупер
5
Камара
20
Эбишер
4
Сьерро
4
Сьерро
20
Эбишер
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Янг Бойз
32
Матей Коварж
ВР
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
Главный тренер
Ральф Рангник
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
2
Бьорн Хардли
ЦЗ
Остались в запасе
45
Александр Янкевиц
ВР
61
Леандро Збинден
ВР
25
Абдулла Лайдани
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
30
Нико Майер
АП
9
Янник Туре
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Янг Бойз
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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