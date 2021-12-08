Жезуш: «Цель «Бенфики» – выбить «Барсу» из ЛЧ. «Бавария» обыграет ее, потому что лучше»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш считает, что его клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

Для этого «Бавария» должна не проиграть «Барселоне» на своем поле, а «Бенфика» – победить дома киевское «Динамо».

«Конечно, я верю, что «Бавария» обыграет «Барселону». «Барса» – отличная команда, но «Бавария» лучше.

Думаю, играя в Мюнхене «Бавария» захочет победить и выставит лучший состав. Но не забывайте, что мы должны обыграть «Динамо».

Если мы выбьем «Барселону» из Лиги чемпионов, это станет важной вехой в моей тренерской карьере.

Они не вылетали на групповом этапе 18 лет подряд. Наша цель – выбить их из турнира», – сказал Жезуш.

Оба матча пройдут сегодня, 8 декабря.

В активе «Бенфики» 5 очков по итогам 5 туров. «Барса» набрала 7 баллов.

При равенстве очков «Бенфика» выйдет в плей-офф ЛЧ за счет лучшего баланса личных встреч.

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