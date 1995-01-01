В «Спартак» может прийти директор «Чертаново» Хабаров. Ранее его задерживала полиция

В срамтаке любят скрываться от правосудия. гыгыгы
Спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров рассматривается «Спартаком» на должность заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Таким образом, Хабаров может сменить Владимира Кузьмичева.
«Спартак» уже провел встречу с Хабаровым, который весной задерживался полицией по делу о нарушении в финансовой деятельности «Чертаново».
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
- «Чертаново» в своей подгруппе ФНЛ-2 финишировал последним.
- Клуб по итогам прошлого сезона вылетел из ФНЛ.