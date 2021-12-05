В «Спартак» может прийти директор «Чертаново» Хабаров. Ранее его задерживала полиция

Спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров рассматривается «Спартаком» на должность заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Таким образом, Хабаров может сменить Владимира Кузьмичева.

«Спартак» уже провел встречу с Хабаровым, который весной задерживался полицией по делу о нарушении в финансовой деятельности «Чертаново».