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  • В «Спартак» может прийти директор «Чертаново» Хабаров. Ранее его задерживала полиция

В «Спартак» может прийти директор «Чертаново» Хабаров. Ранее его задерживала полиция

5 декабря 2021, 15:09
8

Спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров рассматривается «Спартаком» на должность заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Таким образом, Хабаров может сменить Владимира Кузьмичева.

«Спартак» уже провел встречу с Хабаровым, который весной задерживался полицией по делу о нарушении в финансовой деятельности «Чертаново».

  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
  • «Чертаново» в своей подгруппе ФНЛ-2 финишировал последним.
  • Клуб по итогам прошлого сезона вылетел из ФНЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ 2. Группа 3 Спартак Чертаново
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1638708712
Ранее его задерживала полиция. Это его главное достоинство?
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portero
1638709740
Вроде берут не финансистом, но пилить везде можно...
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серега кашин
1638712962
будет просто воровать большими объемами
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Hektor 84
1638734729
Помогать кому то бабло распиливать?
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Andrew01
1638769767
Не возьмут, а вот если бы отсидел, тогда точно подходящий человек...
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piligrim1986
1638778645
авторитет приедет:)))
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