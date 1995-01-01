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    В «Спартак» может прийти директор «Чертаново» Хабаров. Ранее его задерживала полиция

    Спортивный директор «Чертаново» Сергей Хабаров рассматривается «Спартаком» на должность заместителя генерального директора по системе подготовки молодых футболистов. Таким образом, Хабаров может сменить Владимира Кузьмичева.

    «Спартак» уже провел встречу с Хабаровым, который весной задерживался полицией по делу о нарушении в финансовой деятельности «Чертаново».

    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
    • «Чертаново» в своей подгруппе ФНЛ-2 финишировал последним.
    • Клуб по итогам прошлого сезона вылетел из ФНЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1725

      ПалкоВводецъ 52 минуты назад

      В срамтаке любят скрываться от правосудия. гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +6800

      серега кашин 54 минуты назад

      будет просто воровать большими объемами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +54838

      portero 1 час назад

      Вроде берут не финансистом, но пилить везде можно...

      1
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      Рейтинг: +12016

      Cleaner 2 часа назад

      Что, в Спартаке своих жуликов не хватает?

      2
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      Рейтинг: +2666

      Klaido > Cleaner 51 минуту назад

      все жулики в конюшне

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      Рейтинг: +3066

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Ранее его задерживала полиция. Это его главное достоинство?

      1
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      Рейтинг: +12016

      Cleaner > Иван Петров 1986 2 часа назад

      Для распила Федунского состояния такие деятели на вес золота. Человек с опытом работы с финансами!..)

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