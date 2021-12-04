Худяков, Ненахов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Кулаков, Гогличидзе, Гагнидзе выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.

Запасные: Савин, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Борисенко, Петров, Зинович.

«Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено, Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

Запасные: Годзюр, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча на московской «РЖД Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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