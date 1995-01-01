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    Худяков, Ненахов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»; Кулаков, Гогличидзе, Гагнидзе выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Уралом».

    «Локомотив»: Худяков, Рыбус, Ненахов, Пабло, Едвай, Баринов, Бека Бека, Керк, Камано, Смолов, Лисакович.

    Запасные: Савин, Черный, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Борисенко, Петров, Зинович.

    «Урал»: Помазун, Герасимов, Гогличидзе, Кулаков, Адамов, Колесничено, Кузьмичев, Егорычев, Аугустыняк, Гаджимурадов, Гагнидзе.

    Запасные: Годзюр, Мамин, Шмыков, Евсеев, Подберезкин, Маковский, Железнов, Ибрахимай.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии4
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      Рейтинг: +456

      semm 24 минуты назад

      браво Локомотив - один гол есть - это привет для своих фанов, ушедших с игры!!!!!

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      Рейтинг: +6577

      Антибиотик 1 час назад

      Судя по составу, если в первом тайме команда не решит всех проблем, то во втором будут умирать.

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      Рейтинг: +403

      gunstilzit > Антибиотик 1 час назад

      Состав удивительный.

      1
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      Рейтинг: +2956

      Красногорск_Фан > Антибиотик 1 час назад

      Все будет хорошо, обязательно выиграем

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